Svojo stranko ustanavlja tudi predsednik Državnega sveta

Z ustanovnim kongresom bo danes zaživela politična stranka Fokus predsednika DS Marka Lotriča. V stranki, ki bo med drugim ciljala na podporo predvsem v podjetniških vrstah, poudarjajo "racionalno delovanje", ki so ga strnili v geslo "za Slovenijo s ciljem". Zbrani na kongresu bodo sicer danes izvolili vodstvene organe in predstavili program.

Na ustanovnem kongresu na Brdu pri Kranju bodo ustanovni člani še ene nove politične stranke predstavili svojo vizijo ter ključna področja, na katerih želijo uresničiti pozitivne spremembe za Slovenijo, so zapisali v vabilu.

Ob pozdravnem nagovoru edinega kandidata za predsednika Lotriča bodo predstavili še grafično podobo stranke, potrdili statut, izvolili predsednika, generalnega sekretarja stranke, člane izvršilnega in nadzornega odbora ter sveta stranke.

Osrednja točka bo predstavitev programa. V vabilu so v stranki kot geslo izpostavili Fokus - za Slovenijo s ciljem. "Delujemo pragmatično, ne ideološko. Manj besed, več dejanj. Ne delitve, ampak rešitve. Ne preteklost, ampak prihodnost," so še zapisali.

Med programskimi prioritetami so v Lotričevem krogu doslej izpostavljali gospodarski in regionalni razvoj ter vlaganja v infrastrukturo, pa tudi učinkovit javni servis, dobro upravljanje države ter kulturni razvoj in identiteto. S stranko želijo uveljaviti novo politično kulturo, ki bo temeljila na transparentnosti, odgovornosti in vključevanju.

Glede imen, ki bodo sodelovala v novi stranki, so v novonastajajoči stranki povečini skrivnosti. Nekaj jih bo torej javnost spoznala že danes, med najožjimi Lotričevimi sodelavci pa je tudi sekretarka DS Monika Kirbiš Rojs, ki se ji obeta mesto generalne sekretarke.