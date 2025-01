Lotrič: Talente bomo obdržali s plačo in stanovanji

"Slovenija zanemarja priložnosti"

"V Sloveniji še nismo izkoristili osvajalskega pohoda, kot so to denimo naredili na Švedskem, kjer so kljub visokim obdavčitvam doma nekatera izmed največjih in najpomembnejših globalnih podjetij," je med drugim opozoril predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

"Slovenija je izvozno naravnana država, toda 76 odstotkov našega izvoza gre zgolj v pet držav – kaj pa ostale?" Ugotavlja, da Slovenija zanemarja priložnosti celo v lastni regiji, kjer je prostor za investicije in tesnejše povezovanje regije z Evropsko unijo.

Za socialno državo ne zadošča pobiranje davkov

Strinja se, da smo ustvarili socialno državo in to podpira: "Z davki vzdržujemo socialno državo in prav je tako, toda lahko zmečemo še toliko denarja v socialno državo, a če se ljudje ne bodo hitro vrnili na delovno mesto, ker mesece in leta čakajo na specialistični pregled, to ne bo funkcioniralo."

Demografski izzivi postajajo eni izmed resnejših v Sloveniji. Foto: Srdjan Cvjetović

Zaveda se, da odliv možganov in mladih ljudi preprečijo primerni pogoji za življenje, ki bi obenem spodbudili mlade pare za več otrok. "Talente bomo obdržali s plačo in stanovanji," je odločno posvaril.

V regiji se ne starata samo Kosovo in Albanija

Inštitut za strateške rešitve vsak prvi torek v letu, kar sovpada z izidom revije Adriatic, organizira razpravo, kjer se srečajo predstavniki gospodarstva in države. V letošnji razpravi se je kot pereča težava Slovenije, a tudi cele jadranske regije, pokazala slaba demografska podoba.

Rodnost je namreč padla na 1,5 otroka na prebivalko, kar je daleč pod možnostmi za demografsko obnovo, letno pa iz regije odide okoli 155 tisoč ljudi, večinoma mladih in izobraženih. Le Kosovo, kjer je starostno povprečje 33 let, in Albanija, kjer je starostno povprečje 39 let, za zdaj še ohranjata mlajše prebivalstvo, je med drugim pred razpravo opozoril direktor raziskav in razvoja na Inštitutu za strateške raziskave dr. Jure Stojan.