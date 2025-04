Orbanovo veliko upanje se je razblinilo. Kaj bo zdaj?

V zadnjih nekaj tednih je Bela hiša razmišljala o vrsti idej za povečanje padajoče rodnosti v Ameriki: "bonus za otroka" v višini pet tisoč dolarjev (4.382 evrov) za novopečene matere, programi za izobraževanje žensk o njihovih menstrualnih ciklih, "nacionalna medalja materinstva" za ženske s šestimi ali več otroki, piše britanski medij The Spectator.

Donald Trump je obljubil, da bo predsednik oploditev, medtem ko je J. D. Vance dejal: "Preprosto povedano, želim si več dojenčkov v ZDA".

Po vsem svetu države preizkušajo vse ustvarjalnejše in dramatične politike, s katerimi poskušajo obrniti upad rodnosti. Na Madžarskem, kjer je samooklicano poslanstvo premierja Viktorja Orbana "razmnoževanje, ne priseljevanje", so med drugim matere s štirimi ali več otroki zdaj dosmrtno oproščene dohodnine.

Vendar nobena od njih ni pokazala znakov resničnega uspeha. Južna Koreja je v zadnjih 16 letih porabila več kot 200 milijard dolarjev (175 milijard evrov) za družinam prijazne politike, vendar se je njena skupna stopnja rodnosti v tem času zmanjšala za 25 odstotkov, še piše Spectator.

The Orban experiment looks like a failure. They answered the question of what happens if you subsidize births beyond what other countries have done. The answer is not much. https://t.co/24FjtVgy2V