Veliki obračun z Orbanom?

CDU/CSU prihodnjega nemškega kanclerja Friedricha Merza in njihova verjetna levosredinska koalicijska partnerica SPD sta se dogovorili, da bodo od EU zahtevali zadržanje sredstev in začasen odvzem glasovalnih pravic državam, ki kršijo ključna načela, kot je vladavina prava, je razvidno iz osnutka koalicijske pogodbe, s katero se je seznanil ameriški medij Politico.

O Madžarski, ne da bi jo izrecno omenjali

Čeprav Madžarska ni bila omenjena po imenu, se osnutek sporazuma očitno nanaša na najhujšega kršitelja pravil EU, ki jo že leta obtožujejo, da uničuje demokratične norme, krati svobodo tiska in omejuje neodvisnost sodnikov.

"Obstoječe zaščitne instrumente, od postopkov za ugotavljanje kršitev in zadrževanja sredstev EU do odvzema članskih pravic, kot je glasovalna pravica v Svetu EU, je treba uporabljati veliko bolj dosledno kot doslej," so v osnutku koalicijske pogodbe o politiki EU zapisali pogajalci CDU/CSU in SPD.

Spodletela jedrska možnost za Madžarsko

Evropski parlament je leta 2018 proti Madžarski sprožil prvo fazo postopka po sedmem členu, znanem tudi kot jedrska možnost, zaradi domnevnih resnih kršitev temeljnih vrednot in temeljnih pravic bloka. Toda proces, ki bi lahko privedel do začasnega odvzema glasovalnih pravic Madžarske, je zastal zaradi političnih delitev med državami članicami, piše Politico.

Orban je v zadnjih letih zaradi pravice do veta velika ovira za izvajanje trše evropske politike do Putinove Rusije. Bo zaradi tega izgubila glasovalne pravice? Foto: Reuters

Leta 2022 je Evropska komisija zaradi pomislekov glede človekovih pravic in neodvisnosti sodstva blokirala približno 22 milijard evrov gotovine EU, namenjenih Madžarski. Lani je na koncu odmrznila več kot deset milijard evrov.

Orbanova prijaznost do Rusije

Druga sporna točka med EU in madžarsko vlado je Orbanova prijaznost do Moskve, pri čemer je Budimpešta večkrat uporabila svojo pravico veta, da bi blokirala sankcije proti ruskim oligarhom in vojaškim poveljnikom.

Da bi zaobšla to pravico veta, želi prihajajoča nemška vlada zagovarjati razširitev glasovanja s kvalificirano večino v Svetu EU, zlasti o nekaterih vprašanjih skupne zunanje in varnostne politike, kot je uvedba sankcij. To bi omogočilo sprejemanje odločitev brez soglasja Madžarske.

Okrepitev Weimarskega trikotnika

Koalicijski pogajalci so tudi zapisali, da bo Nemčija prevzela bolj proaktivno vlogo na evropskem prizorišču z uporabo Weimarskega trikotnika – ohlapnega zavezništva Francije, Nemčije in Poljske – kot sredstva za oblikovanje politike EU. Pod prejšnjo koalicijsko vlado, ki jo je vodil Olaf Scholz iz SPD, so se odnosi Nemčije s Francijo in Poljsko poslabšali, piše Politico.

Nova nemška koalicija želi okrepiti vlogo Weimarskega trikotnika, povezave med Nemčijo, Francijo in Poljsko. Na fotografiji: francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in poljski premier Donald Tusk. Foto: Guliverimage

"V Weimarskem trikotniku si bomo prizadevali za tesno usklajevanje glede vseh pomembnih vprašanj evropske politike, da bi delovali bolj enotno v službi EU kot celote," je zapisano v osnutku sporazuma, ki ponavlja prejšnje izjave prihajajočega kanclerja Merza. Ta je dejal, da bo prvi dan na položaju odpotoval tako v Pariz kot Varšavo.

Odprava t. i. nemškega glasovanja?

Konservativci so tudi obljubili, da bodo obravnavali eno pritožbo o Nemčiji, ki se pogosto sliši v evropskih prestolnicah: vzdržanost Nemčije pri glasovanju o pomembnih vprašanjih EU, ironično imenovano nemško glasovanje.

Kadar so nemška ministrstva sama sprta glede politike EU, se država praviloma vzdrži glasovanja v EU. Merz pa je obljubil, da pod njegovim vodstvom takih nemških vzdržanih glasov ne bo, ko gre za ključna glasovanja v Bruslju.

Večja moč kanclerja ali medresorsko načelo?

Toda njegovi konservativci in SPD se ne strinjajo, kako to uresničiti. Konservativci želijo, da bi imel Merz večjo besedo pri stališču Nemčije, ko gre za zelo pomembna glasovanja v EU, tako da prevzame odgovornost za usklajevanje od samega začetka ali pa ga prevzame med postopkom. SPD pa se želi držati medresorskega načela reševanja sporov med ministrstvi.

Osnutek dogovora o stališčih vlade do EU prihaja iz ene od 16 medstrankarskih delovnih skupin, ustanovljenih za oblikovanje stališč o ključnih političnih področjih. V petek popoldne so ključni politiki vstopili v zaključna pogajanja za sestavljanje enotne koalicijske pogodbe na podlagi osnutkov delovnih skupin. Koalicijska pogodba utegne biti končana že sredi aprila, še piše Politico.