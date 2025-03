Magyar: Večina Madžarov želi novo Madžarsko v zelo kratkem času

Povedal je, da si želi, da bi ga v državi videli kot nasprotje desničarskemu populističnemu premierju Viktorju Orbanu. "Eden naših glavnih ciljev je ponovno združiti narod, ustaviti propagando, ustaviti sovražni govor in spregovoriti o realnosti, razmerah in stanju v naši državi. V nasprotnem primeru ne bomo mogli znova zagnati madžarskega gospodarstva, obnoviti naroda, vrniti ali pripeljati domov EU," je dodal.

V ospredju kampanje korupcija, stroški in odnosi z EU

Magyar je nekdanji Orbanov pomočnik. Lani je ustanovil svojo stranko Tisza (Spoštovanje in svoboda) in se od takrat pojavlja kot glavni izzivalec premierja na volitvah v naslednjem letu.

Kriza življenjskih stroškov, korupcija v vladi in odnosi Madžarske z EU so v ospredju Magyarjeve kampanje. "Velika večina Madžarov je proti korupciji, lažem, propagandi in avtokraciji, zato si velika večina Madžarov želi novo Madžarsko v zelo kratkem času."

Rešitev teh vprašanj je po njegovem mnenju ključna za ponovni zagon madžarskega gospodarstva in zagotovitev sredstev EU.

Desničar, ki bi rad zastopal vse Madžare

"Seveda imam desničarsko ozadje, a Madžarom lahko obljubim, da bomo zastopali vse. Vseeno nam je, ali si volivec Fidesza, opozicije ali neopredeljen," obljublja.

Napoveduje pa, da bo obdržal nekatere priljubljene Orbanove politike, vključno s prednostmi sistema podpore otrokom in družinam ter ograjo na južni meji za boj proti nezakonitim migracijam.

Glede zunanje politike pa je na nasprotnem bregu od aktualne oblasti. Madžarsko je pozval, naj podpre Ukrajino in si prizadeva za mir, Orbana pa poziva, naj prepriča Putina, da sprejme dokument o prekinitvi ognja.

Poudarja evropsko identiteto Madžarske in potrebo po oddaljitvi države od proruskih agend.

"Obstaja vprašanje energije in varnosti, zato bi se morali pogovarjati z Rusi in vsemi drugimi državami. A če hodiš po Budimpešti ali drugod po Madžarskem, vidiš, da so ljudje proevropski." Dodal je, da bo prioriteta naslednjega madžarskega premierja, da odleti v Bruselj na pogajanja z evropsko komisijo in drugimi institucijami ter odmrzne sredstva EU.