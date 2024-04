"V 20 letih smo zmagali na vseh evropskih volitvah, zaradi česar smo najuspešnejša politična skupnost na Madžarskem in v Evropi," je ob predstavitvi programa pod sloganom "No migration, no gender, no war" (Brez migracij, brez družbenega spola, brez vojne) dejal Viktor Orban. Ocenil je, da ima Fidesz tudi tokrat odlične možnost za zmago, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pohvalil je gospodarske uspehe svoje vlade, opoziciji pa očital, da je izgubila zaupanje ljudi. Tako kot v marčevskem govoru ob obletnici madžarske revolucije leta 1848 je tudi tokrat pozval k zasedbi Bruslja, češ da si tamkajšnje vodstvo ne zasluži še ene priložnosti. "Priča smo zatonu močne, mirne, svobodne in srečne Evrope," je dejal.

Po njegovih besedah Madžarska ne bo vstopila v vojno v Ukrajini na nobeni strani, dokler bo na oblasti njegova vlada. "To je vojni vrtinec, ki bi lahko Evropo potegnil v brezno. Bruselj se igra z ognjem in to, kar počne, je čista neumnost," je poudaril. Dodal je še, da brez Madžarske v Evropi ni svobode, so sporočil iz njegovega urada.

Orban je sicer že februarja napovedal, da se bo njegova stranka Fidesz po junijskih volitvah pridružila evroskeptičnim Evropskim konservativcem in reformistom (ECR), ki jih vodi italijanska premierka in voditeljica italijanske desničarske stranke Bratje Italije Giorgia Meloni.

Pred tem je stranka leta 2021 sama izstopila iz desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) in odtlej ni bila članica nobene evropske politične družine. Za izstop se je odločila po grožnjah z izključitvijo zaradi opozoril o spodkopavanju pravne države na Madžarskem.