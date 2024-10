Pred sedežem madžarske javne radiotelevizije v Budimpešti se je danes zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali konec vladne propagande v medijih. Množica je pred sedežem radiotelevizije MTVA vihtela madžarske zastave in nosila plakate s pozivi za neodvisne javne medije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protest je organizirala stranka Tisza opozicijskega voditelja Petra Magyarja, ki je oster kritik madžarskega premierja Viktorja Orbana. Javno radiotelevizijo je pozval, naj zagotovi "bolj uravnotežene" novice. "Dovolj je laži, dovolj je propagande. Naše potrpežljivosti je konec, prišel je čas obračuna," je množici sporočil Magyar.

Madžarska državna radiotelevizija je Orbanovo trobilo

Od leta 2010, ko se je na oblast vrnil nacionalistični premier Viktor Orban, so številni madžarski neodvisni mediji propadli ali se preoblikovali v provladne medije, javni mediji pa so bili prisiljeni slediti liniji vladajoče stranke Fidesz. Radiotelevizijo MTVA že dolgo obtožujejo, da je Orbanovo trobilo, saj le redko objavlja informacije, ki so kritične do njegovih dejanj, medtem ko obsoja tiste, ki jih dojema kot tekmece, poroča AFP.

Maja letos je televizija organizirala prvo predvolilno razpravo po letu 2006, potem ko je Magyar zagrozil z nenehnimi protesti pred njenim sedežem. Na parlamentarnih volitvah leta 2022, ki so se končale z veliko zmago stranke Fidesz, so mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) opozorili na pristransko medijsko poročanje v korist vladajoče stranke, kar je omejilo možnost madžarskih volivcev, da se odločijo na podlagi informacij, poroča AFP.