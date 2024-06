"Skupaj lahko rešimo Madžarsko. Tukaj smo in pripravljeni smo spremeniti svojo usodo in prihodnost, ki nam jo želi vsiliti zatiralska oblast," je Peter Magyar dejal v nagovoru pred zbrano množico, ki je mahala z madžarskimi zastavami.

Javnomnenjske raziskave njegovi stranki Spoštovanje in svoboda (TISZA) pred nedeljskim glasovanjem napovedujejo približno 27-odstotno podporo, še vedno pa je v veliki prednosti Orbanova stranka Fidesz, ki naj bi glede na ankete dobila približno 50 odstotkov glasov prebivalcev Madžarske.

TISZA naj bi osvojila šest od 21 poslanskih mandatov, kolikor jih v Evropskem parlamentu pripada Madžarski, stranki Fidesz, ki so jo leta 2021 zaradi kršenja evropskih vrednot izključili iz EPP, pa se obeta zmaga z desetimi osvojenimi poslanskimi sedeži.

Over 500,000 people demonstrate against Hungary's dictator in the capital Budapest.



Orban will fall.



Hungary is Europe, not Russia. pic.twitter.com/3qesmsJci1