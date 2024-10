Orban: To, kar se je zgodilo na Poljskem, je bila zarota EU

Orban je danes v rednem tedenskem intervjuju za nacionalni radio kritiziral predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in vodjo največje politične skupine, Evropske ljudske stranke, Manfreda Webra, češ da poskušata zamenjati njegovo vlado.

Enako naj bi storila že na Poljskem leta 2023, ko je desnosredinska koalicija pod vodstvom Donalda Tuska na parlamentarnih volitvah porazila vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS).

Orban verjame, da se enak scenarij odvija še na Madžarskem

"To niti ni skrivna zarota proti Madžarski, gre za odkrito predstavljen, naznanjen načrt," je dejal glede domnevne zarote. "Enako se je zgodilo na Poljskem. Poljaki so prav tako ubrali lastno pot, izbrali so neodvisno poljsko politiko glede migracij, spola in gospodarstva," je povedal.

Von der Leyen in Weber sta takrat po njegovih besedah naznanila, da bi morala konservativna vlada na Poljskem oditi, nadomestiti pa bi jo morala druga. "Tako je naš prijatelj Tusk postal premier na Poljskem. Enak scenarij se zdaj odvija v primeru Madžarske," je dodal v izjavah, ki jih povzema poljska tiskovna agencija PAP.

Razkol med Poljaki in Madžari je povzročila Rusija

Orbanova stranka Fidesz in poljska PiS sta vzdrževali tesne vezi, dokler ni Rusija februarja 2022 napadla Ukrajine in so se odnosi zaradi različnih stališč do Moskve in Kijeva ohladili.

Obe vladi sta se večkrat zapletli v spor z Brusljem, ki je med drugim zadrževal milijarde evrov finančne pomoči za Madžarsko zaradi očitkov kršitve vladavine prava in demokratičnih standardov.

Orban, čigar država trenutno predseduje EU, v zadnjem času vse intenzivneje niza kritike na račun Bruslja in je okrog svoje stranke zbral podobno misleče, ki so se združili v politično skupino v Evropskem parlamentu Domoljubi za Evropo.

V sredo je ob obletnici neuspele vstaje Madžare pozval, naj se Bruslju uprejo tako, kot so se sovjetski nadvladi leta 1956. Bruselj je tudi obtožil, da želi na Madžarskem namestiti marionetno oblast.