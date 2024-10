Minister Anušić je v luči spora med vlado in predsednikom države Zoranom Milanovićem nedavno izjavil, da bi Hrvaška zaradi predsednikove zavrnitve sodelovanje pripadnikov hrvaške vojske v Natovi misiji varnostne pomoči in usposabljanja za Ukrajino (NSATU) lahko postala podobna Madžarski. Dva dni pozneje pa je dejal, da bi se Hrvaška s tem lahko "postavila na stran Srbije in Madžarske, ki odkrito podpirata Rusijo", poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Milanović je v začetku meseca zavrnil soglasje za sodelovanje hrvaške vojske v misiji NSATU, ker da želi zaščititi Hrvaško pred vojno in sprejeti vse ukrepe, da bi ostala zunaj vojnih spopadov. Prepričan je tudi, da Nato z misijo vstopa v vojno v Ukrajini.

Nova športna disciplina: zmerjanje Madžarov

"Kot kaže, je hrvaški obrambni minister izbral novo športno disciplino, in sicer zmerjanje Madžarov," je na današnji novinarski konferenci s kubanskim kolegom Brunom Rodriguezom Parrillo v Budimpešti dejal madžarski zunanji minister Szijjarto. Povedal je, da so prvo pripombo Anušića prezrli, druge pa niso želeli.

Ob tem je Hrvaško prosil, naj v prihodnje v notranjepolitičnih razpravah med vlado in predsednikom države Milanovićem ne vpleta Madžarske.