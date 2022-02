Premierna projekcija filma o Janji Garnbret razprodana v hipu, a obstaja še ena možnost

Med 14. in 19. februarjem bo v Ljubljani, Domžalah, Radovljici in Celju potekal 16. Festival gorniškega fillma. Eden od vrhuncev festivala bo premiera dokumentarnega filma Stena - vzpon do zlata, ki prikazuje pot Janje Garnbret in še treh vrhunskih plezalk na poti do olimpijskih iger.

Po lanski okrnjeni koronski izvedbi bo letošnji 16. Festival gorniškega filma (14. - 19. februar) spet potekal na stalnih prizoriščih v Ljubljani, Domžalah, Radovljici in Celju. Ljubitelje gora čaka 29 filmov, tri predavanja in dva tematska pogovora.

Festival gorniškega filma, ki v Sloveniji poteka že od leta 2007 in je tudi član Mednarodne zveze gorniškega filma, bo 14. februarja v Ljubljani in Radovljici odprl dokumentarni film Stena – vzpon do zlata.

Napovednik filma Stena - vzpon do zlata

Gre za olimpijsko zgodbo štirih elitnih plezalk, olimpijske prvakinje Janje Garnbret, Britanke Shaune Coxsey, Američanke Brooke Raboutou in Japonke Miho Nonaka.

Premierni prikaz filma je bil v hipu razprodan, zato je na voljo dodatna projekcija, ki bo na sporedu dan pozneje, 15. februarja in sicer v Linhartovi dvorani Cankarjevega dom.

Na velikem platnu se bodo vrtele epske zgodbe iz Himalaje. Reinhold Messner pravi, da ne obstaja alpinizem brez tveganja. Slovaški filmski mojster Pavol Barabáš filmsko restavrira alpinistično odpravo v jugozahodno steno Daulagirija iz leta 1988, časov herojskega alpinizma. Anglija je dežela tradicionalnega plezanja, ki ga ohranjajo v naravi in filmu. Pod spektakularnimi patagonskimi gorami bomo spremljali družino pume, po tibetanskih planotah iskali snežnega leoparda. Na Kamčatki živi najmanjša etnična skupina na svetu – Kereki, na vzhodu Grenlandije pa zadnja evropska lovsko-nabiralniška skupnost.

V tekmovalnem programu bo kar sedem filmov slovenskih ustvarjalcev

Alpinist in gorski vodnik Luka Stražar, tudi prejemnik dveh zlatih cepinov, bo občinstvo na predavanju popeljal skozi svoje iskanje ravnotežja ter vzpone preteklega obdobja – od domačih sten preko čudovitega granita osrednjih Alp vse do Himalaje in prvenstvene smeri na Tsoboje.

Alpinist in gorski vodnik Luka Stražar bo občinstvo na predavanju popeljal skozi svoje iskanje ravnotežja ter vzpone preteklega obdobja. Foto: osebni arhiv Luke Stražarja

Alpinist, himalajec, gorski reševalec in zdravnik Iztok Tomazin bo ob knjigi Na meji predstavil tihotapske in druge z mejami v gorah povezane zgodbe od Karavank do Himalaje, od tragičnih povojnih dogodkov v Karavankah do napetih tihotapljenj mladega alpinista v domačih gorah in mejaških pustolovščin v najvišjih svetovnih gorstvih.

Ivan Rejc, ki je že več kot 45 let zapisan alpinizmu, bo obudil spomine na svojo bogato alpinistično pot in 40-letnico prve primorske odprave na Aconcaguo, ko so skupaj z bratoma Podgornik in Zlatkom Gantarjem preplezali prvenstveno Jugoslovansko smer v njeni južni steni.

Slovenska šola za nepalske gorske vodnike bo v središču pozornosti ob izidu monografije Z znanjem do zvezd, ki je posvečena Alešu Kunaverju ter številnim inštruktorjem in zdravnikom, ki so 40 let nesebično in prostovoljno uresničevali plemenito idejo o šolanju nepalskih domačinov.

Romarke, tri izjemne mlade ženske – Maruša Orel, Hana Geder in Jera Musič –, ki so premagale kultne daljinske pohodniške poti, pa bodo svoje vtise in spoznanja delile na pogovornem večeru.

Filme bo ocenjevala mednarodna strokovna žirija: poljska režiserka in plezalka Eliza Kubarska, ki se podpisuje pod zmagovalni film lanskega FGF Stena senc, bosanski alpinist in ustvarjalec 36 dokumentarcev iz serije Vrhovi Balkana Zehrudin Isaković ter slovenski alpinist in pisatelj Milan Romih.