Slavje Divjih dni, najboljši kratki film slovenski Trnki, role in resničnost na Soči

Poleg glavne nagrade mesta Domžale je festivalska žirija med 32 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v posameznih kategorijah: najboljši alpinistični film je poljski Wanda Rutkiewicz: zadnja odprava, najboljši plezalni ameriški Slediti srcu, najboljši film o gorah, športu in avanturi francosko-argentinsko-čilenski Pachamama, najboljši film o gorski naravi in kulturi švedski Moja Švedska: divjina v primežu sprememb, najboljši kratki film pa slovenski film Trnki, role in resničnost na Soči Rožleta Bregarja in Roka Rozmana.

Rožle Bregar in Rok Rozman. Foto: Igor Kuster/Festival gorniškega filma

Nagrajeni filmi bodo v petek, 21. februarja, na ogled v Radovljici in Ljubljani, kjer bodo svoje zgodbe delili še Marija in Andrej Štremfelj, članice himalajske odprave Lalung I Ana Baumgartner, Urša Kešar in Patricija Verdev ter Iztok Tomazin in Tomo Virk, v soboto, 22. februarja, pa še v Mestnem kinu Domžale.

Foto: Igor Kuster/Festival gorniškega filma

