Festival gorniškega filma bo odprl dokumentarno-igrani film o Skalaših

Na 18. Festivalu gorniškega filma, ki bo potekal med 12. in 16. februarjem 2024, bodo predavali velikana poljskega alpinizma Krzystof Wielicki in Leszek Cichy, ukrajinski prejemnik dveh zlatih cepinov Mikhail Fomin, španski alpinist Edu Marin, italijanski plezalec Matteo Della Bordella, nekdaj najuspešnejša slovenska športna plezalka Mina Markovič, avtor knjige Triglav je naš Dušan Škodič, snemalec in filmski režiser Rožle Bregar in eden najboljših plezalcev osemdesetih Rado Fabjan. Festival bo odprl dokumentarno-igrani film Viharnik z roba, v katerem je scenarist in režiser Igor Vrtačnik obudil spomin na začetke in razvoj slovenskega alpinizma ter njegovo osrednjo osebnost Jožeta Čopa.

Organizatorji so pripravili pester spremljevalni program 18. Festivala gorniškega filma (12. do 16. 2.) z zanimivimi gosti, s predavanji, pogovori, razstavo in najnovejšo gorniško literaturo.

Ob obletnici prvega zimskega vzpona na Everest bosta spomine na zgodovinski 17. februar 1980 obudila velikana poljskega alpinizma Krzystof Wielicki in Leszek Cichy.

Svojo alpinistično pot bo orisal v Sloveniji živeči ukrajinski alpinist Mikhail Fomin, prejemnik dveh zlatih cepinov – za novo smer na Talung v masivu Kangčendzenge in za vzpon v jugovzhodnem grebenu Anapurne III. Španski alpinist Edu Marin bo predstavil drugi prosti vzpon v kultni smeri Eternal Flame v Karakorumu, ki ga je opravil z bratom in očetom, mladi Italijan Matteo Della Bordella, tudi protagonist filma Pajek v Patagoniji, pa bo spregovoril o minimalističnih kajakaških odpravah na Grenlandiji, izzivih na Bagiratiju IV in zanj najlepših gorah – Patagoniji.

Kaj Mina Markovič, nekdaj najuspešnejša slovenska športna plezalka, počne po koncu kariere? Foto: Luka Fonda

Nekdaj najuspešnejša slovenska športna plezalka Mina Markovič po koncu skoraj 20-letne vrhunske mednarodne tekmovalne kariere združuje svojo ljubezen in profesijo – skalo in psihologijo športa. Dušan Škodič, avtor knjige Triglav je naš, na podlagi nepričakovano odkritih arhivov na novo vznemirljivo osvetljuje začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem.

Večkrat nagrajeni snemalec, fotograf in filmski režiser Rožle Bregar je na Islandiji našel svoj drugi dom, kotiček za raziskovanje ter dokumentarno in komercialno ustvarjanje. Eden najboljših plezalcev osemdesetih Rado Fabjan, član znamenite postojnske četvorke, navdušuje s svojo iskrenostjo, globino in preprostostjo.

V Cankarjevem domu bo na ogled tudi fotografska razstava enega glavnih akterjev zlate dobe slovenskega alpinizma – Silvo Karo: Od lesenega do zlatega cepina.Krzystof Wielicki in Leszek Cichy: Mount Everest, zima 1980.