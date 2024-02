Nagrajeni celovečerec večplastno prikaže deželo nomadov. "Odlično narejen film, skorajda kot igrani film. Odličen scenarij, lepa pripoved, ki daje misliti, brez odvečnega moraliziranja. Odličen preplet med lokalnimi ljudmi in njihovim znanjem ter znanstvenim pristopom. Ustvarjalci so uspeli najti odličen primer za vsesplošne probleme človeštva. Film daje gledalcu ob koncu občutek, da je v Mongoliji že bil," je v obrazložitvi zapisala žirija.

Sicer je žirija, ki so jo sestavljali nekdanja ustvarjalka oddaje Gore in ljudje ter naravovarstvenica Marjeta Keršič Svetel, alpinist in gorski vodnik Tomaž Jakofčič ter nemški novinar, gorniški publicist in filmski ustvarjalec Tom Dauer, med 35 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v posameznih kategorijah.

Za najboljši alpinistični film je razglasila ameriški film Transcendenca Michelle Smith o vrhunskem paraplezalcu Adrienu Costi, za najboljši plezalni film pa ameriški film Plezanje kot upor, v katerem se režiserja Zachary Barr in Nick Rosen dotakneta trenutnih družbenopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu.

Podelili so tudi častne pohvale

V kategoriji gore, šport in avantura je slavil švicarski film Franka Senna Tragedija na Haute Route o turnosmučarski drami leta 2018, o katerem je žirija zapisala: "Zelo podrobno raziskana in odlično povedana zgodba o zelo pretresljivem dogodku, ki se lepo izogne presoji." Nagrado za najboljši kratki film je prejel ameriški animirani dokumentarec Henne Taylor Anatomija vzpona, so sporočili organizatorji.

Žirija je podelila tudi častne pohvale alpinističnemu filmu Letenje v Karakorumu (Antoine Girard, Francija), plezalnemu filmu DNA (Josh Lowell, ZDA), filmu Lebdenje na snegu (Kurt Skoog, Švedska) v kategoriji gore, šport in avantura ter filmu Gora spominov (Julen Zubiete, Španija, 2023) med filmi o gorski naravi in kulturi.

Med nagrajenimi filmi ni slovenskih

Med nagrajenimi filmi ni slovenskih, čeprav so jih na letošnjem festivalu predvajali kar sedem. Trije od filmov so doživeli premiero: dokumentarno-igrani film Igorja Vrtačnika Viharnik z roba, 100 let Skalašev, filmska zgodba gorskih tekačev na Julian Alps Trail Run Tam, kjer tečejo kozorogi Aliasha Tepine ter dokumentarni film Himalajska bojevnika bosanskega režiserja Zehrudina Isakovića o 50-letnem prijateljstvu med alpinistoma Stipetom Božićem in Vikijem Grošljem.

Nagrajeni filmi bodo danes zjutraj na ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovljici in celjskem Kinu Metropol, v Domžalah in Radovljici pa tudi v soboto.

Poleg filmov so 18. Festivalu gorniškega filma, ki se je začel v ponedeljek, s svojimi zgodbami dali pečat tudi predavatelji: alpinisti Krzysztof Wielicki in Leszek Cichy, Mikhail Fomin, Edu Marin, Matteo Della Bordella in Rado Fabjan, športna plezalka Mina Markovič, fotograf in režiser Rožle Bregar, raziskovalec planinske zgodovine Dušan Škodič, na fotografski razstavi pa tudi direktor festivala Silvo Karo, so še sporočili organizatorji.