Napeto vzdušje pred filmskim festivalom v Berlinu

Berlinale med evropskimi filmskimi festivali velja za najbolj političnega, a s tem letos bolj kot kadarkoli razburja javnost. Festival se je najprej znašel pod udarom gibanja Strike Germany. Ta poziva k bojkotu vseh nemških kulturnih institucij, ki ne odobravajo podpore Palestini, medtem ko je vodstvo Berlinala sredi januarja sporočilo, da sočustvujejo z "vsemi žrtvami humanitarnih kriz na Bližnjem vzhodu in drugod" ter da trdno nasprotujejo vsem vrstam diskriminacije in so "zavezani medkulturnemu razumevanju".

Nato so organizatorji še bolj razburili, saj so na odprtje festivala povabili visoke funkcionarje nemške skrajno desničarske stranke AfD, kar je ponovno razbesnelo filmsko in širšo srenjo.

Vodstvo festivala je hitelo pojasnjevat, da so vabila po protokolu poslali vsem poslancem in poslankam parlamenta, a da upajo, da se pri AfD na povabilo ne bodo odzvali. To je še okrepilo ogorčenje na drugi strani, na koncu pa so z Berlinala sporočili, da vabilo sporni stranki preprosto preklicujejo.

Ta teden je skupina sodelavcev festivala objavila odprto pismo, v katerem zahtevajo prekinitev ognja v Gazi in izpustitev vseh talcev, ob tem pa organizatorje Berlinala pozivajo, naj zavzame močnejšo institucionalno držo glede napada na palestinska življenja.

"Boleče se zavedamo nevzdržne dinamike institucionalne inercije v nemškem kulturnem sektorju in trenutnih omejitev govora," so zapisali, "toda od festivala in od sebe pričakujemo višje standarde."

74. Berlinale bo sicer odprla svetovna premiera filma Take majhne stvari režiserja Tima Mielantsa s Cillianom Murphyjem v glavni vlogi. Film temelji na istoimenski knjigi priznane irske pisateljice Claire Keegan, ki se ukvarja s temo, kaj je preprosto prav in kdaj je čas za dejanje, četudi sta pasivnost in odvračanje pogleda neskončno preprostejša.

Na rdeči preprogi tudi letos pričakujejo vrsto zvezdniških obrazov, v Berlin med drugim prihajajo režiser Martin Scorsese, prejemnik zlatega medveda za življenjsko delo, ter igralke in igralci Rooney Mara, Adam Sandler, Kristen Stewart, Gael Garcia Bernal, Isabelle Huppert in Carey Mulligan. Nagrade najboljšim filmom ter igralkam in igralcem bodo podelili 24. februarja.

