Film znanega slovenskega tiktokerja videlo že več kot 30 tisoč ljudi

Film Gepack režiserja in scenarista Žige Kukoviča si je prislužil prvo zlato rolo.

V kinu Cineplexx Ljubljana Rudnik so ustvarjalcem filma Gepack podelili prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Pri tem velja poudariti besedo preseženih, celovečerni prvenec režiserja in scenarista Žige Kukoviča, komedijo s primesmi kriminalke in romance, si je namreč v slovenskih kinih v manj kot treh tednih ogledalo že več kot 33 tisoč gledalcev.

Prvo zlato rolo je Kukoviču izročil predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev Klemen Dvornik. Foto: STA

Kukovič, sicer priljubljen tiktoker, je film posnel z ekipo mladih umetnikov po navdihu poti na morje, ki se je zgodila njemu in glavnemu igralcu Robertu Kladniku.

Poglejte, kaj je Kukovič povedal ob podelitvi zlate role:

"Neizmerno sem hvaležen za vse, ampak vložil sem toliko ur, časa in energije – vsi smo jih vložili – da ne bi želel, niti zmogel še enkrat vložiti v to," je o nastajanju filma povedal v intervjuju za Siol.net: "Trikrat sem pregorel. Ampak sem za vse hvaležen, ker sem se naučil, kako bolje živeti, da je treba postaviti sebe na prvo mesto, naučil sem se meditirati, kar mi je veliko pomagalo za naprej. Za vse to sem hvaležen."

