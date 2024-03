Filmu Gepack že druga zlata rola

Žiga Kukovič, ki je prepoznaven kot ustvarjalec vsebin za družbena omrežja, v komediji s primesmi kriminalke in romance prepleta cesto, očetov avto in štiri prijatelje. Ko ugotovijo, da jih spremlja slepi potnik, se razkrije nevarna mreža prevar, nepričakovanih zavezništev, junaki pa so postavljeni pred odločitve, ki bodo preizkusile njihovo prijateljstvo.

Prvo zlato rolo je film dobil sredi februarja. Poglejte, kaj je takrat povedal Žiga Kukovič:

Film je nastajal leto dni. "Nikoli nismo vedeli, ali ga bomo sploh posneli do konca, kaj šele, ali ga bo kdo videl. Vsakič, ko sem pomislil na veliko platno, me je streslo. Skočili smo na glavo v neznano, naše duše pa so se zabavale ob popolni svobodi ustvarjanja," je ob predstavitvi filma povedal Kukovič, ki je podpisal tudi montažo.

