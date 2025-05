Umrl je trikratni prejemnik oskarja Robert Benton, ki se med drugim podpisuje pod režijo filma Kramer proti Kramerju ter scenarij filma Bonnie in Clyde. Star je bil 92 let. Njegova dolgoletna menedžerka in asistentka Marisa Forzano je po poročanju časnika New York Times potrdila, da je Benton umrl v nedeljo v svojem stanovanju na Manhattanu.