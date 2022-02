"Ne bi imel ene velike hruške, je pa pomembno, da ima ženska malo riti" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled bomo pobliže spoznali šest moških in šest žensk, ki so se ljubezen odločili najti s pomočjo strokovnjakov v posebnem televizijskem eksperimentu. Fantje bodo, kot je v navadi, zadnjo noč samskega življenja preživeli na fantovščini, dekleta pa na dekliščini, kjer bomo o njih izvedeli marsikaj zanimivega, podrobneje pa bodo razkrili tudi, kaj pričakujejo od izkušnje.

Nekateri fantje so brez težav že prvi dan delili svoje želje glede videza svojih bodočih žena, beseda pa je tekla tudi o spolnosti. Tridesetletni Domen iz Domžal je bil eden tistih, ki je takoj povedal, da mu je spolnost ena najpomembnejših stvari v partnerski zvezi in ostalim fantom razkril, kakšna dekleta so mu všeč.

"Ne bi ravno imel ene velike hruške, mi je pa pomembno, da ima ženska malo riti" je bil odkrit in pri ostalih udeležencih eksperimenta izzval nekaj smeha. Niso bili pa čisto navdušeni nad pogovorom, ki so mu bili priča dan pred poroko.

Osemindvajsetletni Aleksandar, ki prihaja iz Makedonije, je bil prepričan, da je bil pogovor neprimeren. "Preveč bedarij so govorili. Zjutraj se poročiš, danes pa govoriš, kako obračaš punce in kako bi jih obračal še naprej. Torej nisi resen," je dejal. Več v zgornjem videu.

Prvi del resničnostnega šova Poroka na prvi pogled si boste lahko na Planetu ogledali NOCOJ ob 20.45. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.