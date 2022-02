Pari so lahko na nek način tudi nasilni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eksperiment Poroka na prvi pogled, ki 28. februarja prihaja na Planet, bo psihično naporen za vse pare. Kako se spoprijeti s stresom, strahom in preostalimi dilemami, pa jim bo pomagal razumeti psihodiagnostik Timotej Strnad.

V eksperimentu Poroka na prvi pogled bomo spremljali 12 samskih ljudi, ki se bodo prvič videli pred oltarjem in se poročili. Ker se bo skupno življenje parov odvilo v nekaj mesecih in za piko na i še pred kamerami, bo pritisk še toliko večji. Skozi skupne trenutke jih bodo vodili trije strokovnjaki, Milena Pleško, Eva Ostrouška ter Timotej Strnad.

"Zato se pari pogosto srečujejo s tem, da so drug do drugega recimo temu nasilni, niso dovolj nežni. Ne dopuščajo dovolj neke fleksibilnosti. Zelo pogosto se je zgodilo, da sta oba na začetku rigidna in da sta se zaradi tega znala zelo lepo spoprijeti oz. kar skočiti v boj glede nekih malenkosti.

Timotej Strnad se je v svojem poklicu srečal že z različnimi karakterji, oblikoval okoli dva tisoč profilov ljudi, ki jih je spoznal skoraj do potankosti in proučil. Zato mu prvi korak v šovu ni bil tuj – "poparčkati" samske ljudi, ki naj bi se ujeli. Timotej pa bo tudi tisti prvi klic na pomoč, ko se bodo pojavile ljubezenske težave. Saj so pari na začetku zveze sprva od vzhičenja, kot rad pravi sam, kot na drogah – vse se jim zdi lepo –, potem pa se soočijo z resničnostjo.

Poroka na prvi pogled, od 28. februarja na Planetu ob 20.45. Bodite z nami!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.