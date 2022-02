Ali bo zmagovalec Exatlona nov sovoditelj oddaje Pri Črnem Petru? #video

Franko Bajc, ki ste ga lahko na Planetu spremljali v oddaji Exatlon, se je potegoval za vlogo sovoditelja v novi sezoni Planetove oddaje Pri Črnem Petru. "Iščem nekoga, s katerim bi bila kompatibilna," nam je zaupala voditeljica oddaje Jasna Kuljaj.

Franko se je odzval klicu in tako se bo preizkusil v novi vlogi − kot sovoditelj. "Dragi gledalci! Dobrodošli v novi oddaji Pri Črnem Petru. Z vami sem sovoditelj, upam, da prihodnji, Franko Bajc," je oboževalcem dejal zaprisežen športnik.

Če bo Franko prepričal Jasno Kuljaj in občinstvo v gostilni, pa preverite že v drugem delu nove sezone oddaje Pri Črnem Petru. Že v prvem delu, ki bo v soboto, 26. 2. 2022, pa bodo maske sneli tudi sodelujoči. Tako ali drugače! Damjan Murko in vedeževalec Blaž sta nam na to temo zaupala: "Jaz sem že celo življenje rad v maski. Moj lik je namreč tak, da ljudje ne vedo, kam točno umestiti Murka, ampak v teh dvajsetih letih pa mislim, da so se ljudje že malo navadili, ko dam masko dol," je s pomočjo Blaža dejal Damjan Murko.

Pevec Damjan Murko, ki je bil tudi gost oddaje Osebno z Valentino Plaskan, ki jo lahko na Planetu spremljate ob nedeljah, je nato dejal: "Rak rana na naši sceni je to, da ljudje ne ločujejo poslovnega od zasebnega življenja."

"Me smo vedno enake," pravijo članice legendarne glasbene skupine Bepop, ki so v dvajsetih letih skupne kariere doživele marsikaj. Letos pa s pevskimi kolegi pripravljajo prav posebno presenečenje za vse oboževalce. "Letos praznujemo dvajseto obletnico, in da ne bo ostalo le pri govoričenju, bomo za to priložnost tudi nekaj pripravile," so nam zaupale članice skupine Bepop, dodale pa še: "Zadnje čase se več videvamo. Če je za to kakšen razlog v ozadju, boste izvedeli ali pa tudi ne, ampak nekaj bo, no."

Naslednja sezona oddaje Pri Črnem Petru obeta zanimivosti polno dogajanje. V prihajajoči sezoni pa boste lahko sodelovali tudi vi. "Iskali bomo pesem pomladi oddaje Pri Črnem Petru. Tudi bogate nagrade bodo, tako da se res veselimo tega," je napovedal Jože Potrebuješ, kreativni producent oddaje. Čaka vas tudi vesela glasba. In sicer na tisti dan, ko bo oddaja predvajana, bo tudi svetovna premiera predvajane pesmi.

V novi sezoni oddaje Pri Črnem Petru pa bomo lahko slišali tudi priljubljeno slovensko glasbeno skupino Modrijani, ki nam je obljubila, da pripravlja že nove koncerte.

Ne zamudite prvega dela druge sezone oddaje Pri Črnem Petru, ki bo na Planetu predvajana v soboto, 26. 2. 2022, ob 19.45.

