V luči tragedije, ki se je v ponedeljek zgodila v velenjskem premogovniku, v kateri so življenje izgubili trije rudarji, je skupina Modrijani, ki bi morala danes nastopiti na koncertu Fehtarjev v Celju, svoj nastop odpovedala in se pokojnim rudarjem poklonila z ganljivim zapisom.

"Ob hudi tragediji, ki smo ji bili priča te dni v Velenju, smo v mislih z družinami, svojci, sodelavci in prijatelji. Ne moremo si predstavljati, kakšne bolečine prestajajo najbližji. Upamo, da bomo v prihodnje lahko kako pomagali. Pošiljamo močan objem in žalujemo. Ob jutrišnjem dnevu žalovanja odpovedujemo načrtovan nastop v Celju," so v četrtek Modrijani sporočili na svojih družbenih omrežjih ter čustvenemu zapisu dodali tudi pesem Iva Stropnika in fotografijo rudarja.

Rov je rovu enak, povsod trdo delo, kruh grenak. Le takrat ostane za rovom spomin, ko komu od naših je tam zrasel pelin. Koliko znoja je že precedila žila nespeča, koliko pridnih čebel je zasula iz majhnega roja – nesreča …



– iz pesmi Iva Stropnika

Življenje v delovni nesreči so izgubili trije velenjski rudarji – Dejan Črep, Mitja Stropnik in Aleksander Judež. Vlada je v luči tragedije petek razglasila za dan žalovanja. To pomeni, da bodo danes zastave na državnih poslopjih spuščene na pol droga, prireditelje dogodkov pa so pozvali, naj prilagodijo program žalovanju oziroma jih odpovedo.

Dogodek prestavili na začetek pomladi

Na svojih družbenih profilih so se oglasili tudi Fehtarji in svoje sledilce nagovorili z besedami: "Spoštovana fehtarska publika! Glede na tragične dogodke, ki so se v preteklih dneh zgodili v Premogovniku Velenje, ter na razglašeni državni dan žalovanja, si Fehtarji ne predstavljamo izvedbe koncerta na jutrišnji dan. V znak spoštovanja vrednot dela preminulih in njihovih svojcev smo se skupaj z Modrijani odločili, da naš dogodek Zan'ga dej, Laškega!, prestavimo na nov datum, ko bomo lahko brezskrbno zažurali v polni meri."

Modrijani bi sicer v Celju nastopili kot gostje na koncertu skupine Fehtarji, obe priljubljeni zasedbi pa sta že sporočili, da dogodek prestavljajo na čas, ko se bodo lahko skupaj s svojimi oboževalci poveselili v polni meri. Veliki koncert so prestavili na 21. marec, so še sporočili.

