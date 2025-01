"Že dolga leta sodelujem s premogovnikom in podobnega dogodka, torej izliva gline, ne pomnim. Dogodek je zelo nenavaden. V večini primerov do zdaj je v primeru vdora šlo za vodo in mulj. Tudi tokrat so na začetku rudarji govorili, da sta v rov vdrla voda in mulj," o tragičnem ponedeljkovem dogodku v velenjskem Premogovniku pove strokovnjak za rudarstvo Željko Vukelić .

"Rudnik Premogovnika Velenje je po vseh standardih zelo varen. Metoda, s katero izkopavajo lignit, tako v industriji kot tudi v znanstveni stroki velja za primer dobre prakse. Predvsem zaradi varnega odkopavanja pod vodonosnimi peski, ki se pojavljajo na globini. Standardi so visoki, rudnik je zelo varen. To je bil izredni dogodek, ki ga ni bilo možno predvideti," pravi vodja oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje na ljubljanski Naravoslovnotehniški fakulteti Željko Vukelić. Sam že leta sodeluje s premogovnikom in podobnega dogodka, torej izliva gline, ne pomni.

"Dogodek je zelo nenavaden. V večini primerov do zdaj je v primeru vdora šlo za vodo in mulj. Tudi tokrat so na začetku rudarji govorili, da sta v rov vdrla voda in mulj," dogajanje razloži Vukelić.

Rudnik ima svojo reševalno službo, ki je sestavljena iz visoko usposobljenih ljudi. "Ko se je zgodila nesreča, so vsi pokazali visoko stopnjo ne samo profesionalnosti, temveč tudi solidarnosti. Je pa reševanje zelo zahtevno. Glina je zelo žitka, ima visoko gostoto. Je pa tudi lepljiva in posledično odkopavanje poteka ročno, kar je zelo zahtevno. Z mehanizacijo pač tega ne moremo odkopati. Ker je zasutih okoli od 60 do 70 metrov rova, bo odkopavanje najverjetneje trajalo še nekaj dni," meni Vukelić.

Stoodstotna varnost ne obstaja

Ali se dogodek lahko ponovi? "Seveda ne moremo trditi, da se dogodek ne more ponoviti. Narava je nepredvidljiva," poudari Vukelić.

Ali bi nesrečo lahko preprečili? "Gre za pojav, ki ga absolutno ni možno predvideti. Po mojem vedenju gre za nepredvidljiv dogodek. Kljub vsem varnostnim ukrepom, predhodnim raziskavam … tega pač res ni možno predvideti. Za razliko od vdora vode in mulja, globinskih udarov … takega dogodka jaz res ne pomnim," pojasni Vukelić in poudari, da stoodstotna varnost ne obstaja. "Ne v rudarstvu, pa tudi marsikje drugje je ni. Narava vedno preseneča," še doda Vukelić.