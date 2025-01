Reševalci se po ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje še naprej skušajo prebiti do pogrešanih rudarjev. Odkopavanje bi lahko trajalo več dni in poteka na roke. Tretjega so v ponedeljek našli mrtvega. Kot je v torek povedal generalni direktor rudnika Marko Mavec, sta rudarja ostala zakopana po vdoru mokre gline v jami Preloge.