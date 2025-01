Material odkopavajo na roko, do dveh pogrešanih rudarjev se še niso prebili #video

Na odkopu v jami Preloge Premogovnika Velenje se je v ponedeljek ob 19.10 zgodil vdor mulja in vode. V nesreči so bili udeleženi trije rudarji. Po informacijah Radia Slovenija so 23-letnega rudarja včeraj našli mrtvega in so ga, kot so povedali celjski policisti, ponoči odnesli iz rudnika. Preostala dva rudarja še iščejo, a je verjetnost, da ju najdejo živa, zelo majhna, je dejal direktor rudnika Marko Mavec in dodal, da se bodo do njiju najverjetneje prebili šele v prihodnjih dneh. V Velenje se je danes odpravil tudi premier Robert Golob, ki je napovedal, da bodo za družine ponesrečenih rudarjev vzpostavili poseben program pomoči. Pomoč družinam obljubljata tudi direktor rudnika in župan Velenja Peter Dermol. Ves čas so tudi na zvezi z družinami ponesrečencev.

Reševalcem se še ni uspelo prebiti do dveh pogrešanih rudarjev, ki sta ostala zakopana po vdoru mokre gline na območje odkopa v jami Preloge. Reševalci in delavci material odkopavajo ročno, jim je pa danes uspelo namestiti transporter za odstranjevanje materiala, je povedal direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec.

"Računamo, da se nam bo danes ali v prihodnjih dneh uspelo prebiti skozi material, po ocenah ga je vdrlo med 500 in 700 kubičnimi metri, ga odstraniti in priti še do drugih pogrešanih. Upamo na najboljše, bojimo se najslabšega," je dejal Mavec.

V času trajanja akcije so ustavili proizvodnjo

Premier Robert Golob je povedal, da so se z vodstvom premogovnika dogovorili, da se vsaj v času trajanja reševalne akcije ustavi proizvodnja na vseh drugih odkopnih poljih.

Poleg tega bo vzpostavljen poseben program pomoči za družine ponesrečencev. Vodstvo premogovnika in država bosta poskrbela za to, da družine ne ostanejo same, je dejal Golob.

Premogovnik sistemskega postopka za zagotavljanje pomoči svojcem ponesrečenih po Mavčevih besedah nima, gre za individualen pristop. "Poskrbeli bomo, da družine ne bodo materialno prikrajšane. Za otroke bomo poskrbeli s štipendijami in da bodo imeli službe, če bodo imeli tako izobrazbo, da bodo lahko delali pri nas," je povedal.

Preostalih 11 delavcev, ki bo bili v času vdora materiala v jamo na delovišču in se jim je uspelo umakniti, ni poškodovanih, potrebujejo pa psihološko pomoč, je dejal Mavec in dodal, da je nesreča tudi preostale "kamerade" močno prizadela.

Nevarnosti za reševalce po besedah direktorja ni, čeprav se nobene nevarnosti ne da stoodstotno preprečiti.

Premier je zagotovil, da bo tudi v prihodnje Premogovniku Velenje, kjer skladno s predpisi od ponedeljka že teče tudi inšpekcijski nadzor, na voljo dovolj sredstev za varnostna vlaganja.

Mestna občina Velenje je medtem do nadaljnjega odpovedala vse prireditve, je povedal župan Peter Dermol.

V času nesreče je bilo na odkopu 14 ljudi

Celjski policisti so zjutraj sporočili, da reševanje drugih dveh rudarjev še vedno poteka. "V zvezi z včerajšnjo rudarsko nesrečo, ki se je zgodila v Premogovniku Velenje, lahko potrdimo, da je bila pri reševanju najdena ena oseba, ki je žal pokojna, dve osebi pa sta še vedno pogrešani. Reševanje še vedno poteka. Ogled kraja nesreče opravljajo kriminalisti in policisti, kraj sta si ogledali tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka," so zapisali.

Iz Premogovnika Velenje so danes sporočili, da je bilo v času nesreče na tem odkopu 14 ljudi. Po besedah Mavca se je večina prisotnih rudarjev pravočasno umaknila na varno, trem pa to ni uspelo. Po poročanju Radia Slovenije naj bi rudarji že dlje časa opozarjali, da za varnost ni ustrezno poskrbljeno. Mavec sicer trdi nasprotno. Dejal je, da pri varnosti nikdar in nikoli niso varčevali.

Župan občine Šoštanj Boris Goličnik je za TV Slovenijo dejal, da upa na čudež, predsednik sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot pa, da se do dveh pogrešanih rudarjev skušajo prebiti, a je verjetnost, da ju najdejo živa, glede na trenutno stanje zelo majhna.

Vzrok za nesrečo še ni znan

Vzrok za nesrečo še ni znan. Reševalci so v jami, vzpostavili so zračenje, kar jim je omogočilo, da so lahko začeli odkopavati mulj, čeprav je reševanje izjemno težavno, saj mulj in voda skupaj tvorita zelo trdo zmes.

V Velenje premier Robert Golob

Golob je sicer že v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju X zapisal, da ga je globoko pretresla vest o tragični smrti v premogovniku. Izrekel je iskreno sožalje družini in svojcem. "Moje misli so z vsemi, ki jih je ta tragedija prizadela. Reševalcem se iskreno zahvaljujem za trud in predanost, da delajo vse, kar je v njihovi moči, " je zapisal Golob.

V rudnik pa so že v ponedeljek zvečer prišli okoljski minister Bojan Kumer, ki je že napovedal, da bo država prevzela skrb za družine ponesrečenih rudarjev, notranji minister Boštjan Poklukar in v. d. generalne policije Damjan Petrič. Vsi trije so družini umrlega rudarja izrekli sožalje.

Pirc Musar: Pristojne pozivam k temeljiti preiskavi vzrokov za nesrečo

Sožalje svojcem izreka tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Ob tragični nesreči v Premogovniku Velenje izrekam globoko sožalje družini, bližnjim in sodelavcem. Slovenija je v teh težkih trenutkih v mislih z vami," je v objavi na omrežju X zapisala predsednica.

Zahvalila se je tudi vsem reševalcem, ki nesebično sodelujejo v reševalni akciji. "Vaša predanost in pogum sta neprecenljiva."

Pristojne institucije je pozvala, da temeljito preiščejo vzroke za to nesrečo, da bi v prihodnje preprečili podobne tragedije in zagotovili varnost vseh rudarjev.

Mestna občina Velenje: Pretreseni smo zaradi nesreče v velenjskem premogovniku



"V občinski upravi smo bili včeraj zvečer seznanjeni s hudo delovno nesrečo v Premogovniku Velenje. Velenje je premogovniško mesto, na kar smo zelo ponosni, zato z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje. Informacija, da so enega rudarja našli mrtvega, nas je zelo prizadela. Družini umrlega izrekamo globoko in iskreno sožalje. In še vedno močno upamo, da nam bo druga dva rudarja uspelo rešiti. Pred občinsko stavbo smo izobesili črno zastavo, vse naše javne zavode pa bomo pozvali, da do nadaljnjega v znak žalovanja odpovejo vse javne prireditve in dogodke. Premogovnik Velenje je srce našega mesta, ki že desetletja utripa zaradi poguma rudarjev, ki v globinah zemlje tvegajo svoje življenje za dobrobit skupnosti. Vsak velenjski rudar nam je v ponos in je simbol vztrajnosti, solidarnosti in neomajne volje, ki povezuje našo preteklost, sedanjost in prihodnost. In danes je za Velenje zelo žalosten dan."

Za pridobivanje informacij bo skrbela rudarska inšpekcija

Pridobivanje informacij o vzrokih nesreče bo danes nadaljevala rudarska inšpekcija. Če bo mogoče, si bodo rudarski inšpektorji ogledali lokacijo nesreče in na podlagi ugotovitev izdelali pisno mnenje o vzrokih zanjo, so sporočili z inšpektorata za naravne vire in prostor.

Rudarsko inšpekcijo so o nesreči obvestili v ponedeljek ob 19.35. Na kraj nesreče sta takoj odšla direktorica inšpekcije za naravne vire in rudarstvo ter dežurni rudarski inšpektor, ki sta uvedla inšpekcijski postopek, v okviru katerega bosta odredila ukrepe za zavarovanje dokazov in druge varnostne ukrepe, so še sporočili.

