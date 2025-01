V Velenju najhujša nesreča leta 2003: umrla sta dva rudarja

Najhujši nesreči v zgodovini Premogovnika Velenje sta se pripetili leta 1893, ko je 30. januarja ob izbruhu plina umrlo 11 rudarjev, le 20 dni kasneje pa je v podobnem dogodku umrlo še 21 rudarjev. Leta 1962 so v nesreči umrli štirje rudarji.

Kronologija nesreč v Premogovniku Velenje:

20. februar 2024 – Na odkopu C v jami Pesje je prišlo do povečane koncentracije plina, ki so ji bili izpostavljeni štirje rudarji. Trije so iz jame prišli sami, enemu so zaradi šoka pomagali sodelavci.

14. oktober 2023 – V jami je prišlo do sprostitve pritiska na področju 1G, pri čemer so se lažje poškodovali trije rudarji. Dva so odpeljali na opazovanje v bolnišnico.

25. julij 2022 – V stebrnem udaru je bilo poškodovanih 12 rudarjev in dva rudarska spremljevalca. Vsi so utrpeli lažje poškodbe in so sami prišli iz jame. Utrpeli so predvsem udarce, nekateri so vdihovali tudi prah. Oskrbeli so jih v Zdravstvenem domu Velenje.

4. september 2019 – V rudniku se je zlomilo pogonsko kolo na kompoziciji viseče lokomotive. Pri tem se je sprožila zasilna zavora, ki pa je povzročila nenadzorovano nihanje enega od vagonov, v katerem so bili rudarji. Pri tem je bilo lažje poškodovanih 11 rudarjev. Osem so jih oskrbeli v celjski, tri pa v slovenjgraški bolnišnici.

16. oktober 2019 – Pri izdelavi odvozne proge v rudniku je prišlo do sprostitve pritiska, pri čemer sta dva rudarja utrpela lažje poškodbe. Oskrbeli so ju v Zdravstvenem domu Velenje.

19. marec 2018 – Na pripravskem delovišču v jami Pesje je pri izdelavi odvozne proge bodočega odkopa D prišlo do stebrnega udara. Pri tem je bilo poškodovanih šest rudarjev, ki so potrebovali zdravniško oskrbo. Nihče ni bil v življenjski nevarnosti.

19. november 2014 – V delovni nesreči, ki se je pripetila pri čiščenju premoga pod obratujočim transporterjem z gumijastim trakom, je umrl rudar. Nesreča se je zgodila 200 metrov pod površjem zemlje.

15. oktober 2013 – V severnem krilu jame je prišlo do nenadne sprostitve pritiska, pri čemer je bilo poškodovanih sedem rudarjev. Nihče ni bil v življenjski nevarnosti. Do nesreče je prišlo na globini okoli 500 metrov pod površjem pred začetkom izdelave prečnika. Dva rudarja so odpeljali na pregled v bolnišnico Celje, ostale pa v Zdravstveni dom Velenje.

7. marec 2012 – Na odkopu v severozahodnem delu jame se je utrgala jeklena vrv, ki je služila pri montaži podporja. Poškodovala je dva rudarja, ki so ju oskrbeli v celjski bolnišnici.

23. december 2010 – Prišlo je do stebrnega udara, pri čemer so bili lažje poškodovani štirje rudarji.

6. februar 2003 – V hudi delovni nesreči v jami Preloge sta umrla dva rudarja, osem pa je bilo poškodovanih. Prišlo je do "izriva" metana in ogljikovega dioksida, rudarja sta se zadušila z jamskimi plini. Trije poškodovani rudarji so potrebovali intenzivno nego, še pet so jih zdravili v bolnišnici. Do povečane koncentracije plinov je prišlo 17 metrov pred odkopom v odvozni progi.

1. oktober 2001 – V jami Preloge se je pri sidranju proge za novo sedežnico s stropa odlomil večji kos jalovine, pri čemer so se lažje poškodovali trije rudarji. Oskrbeli so jih v Zdravstvenem centru Velenje.

Najhujša nesreča se je zgodila v Hrastniku

Najhujša rudarska nesreča v zadnjih tridesetih letih se je zgodila v Hrastniku. Pet rudarjev je umrlo v tragični nesreči v jami Ojstro v Hrastniku 24. aprila 2001, ko je prišlo do vdora žitke mase.

V Hrastniku so tragični nesreči zabeležili tudi 28. novembra 2006 in 6. februarja 2007, kar je manj kot tri mesece narazen, piše Večer. Novembra 2006 se je s stropa odluščil večji kos kamnine, pri čemer je en rudar izgubil življenje, en je bil poškodovan. Februarja 2007 pa je okoli 14. ure zasulo dva rudarja, saj je prišlo do zruška. Zrušek je enega od rudarjev pokopal, drugi rudar pa je bil nekoliko oddaljen in je utrpel lažje poškodbe.