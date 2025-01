Koloman Lainšček: Vsak rudar ve, v kaj se spušča

Velenje in z njim vsa država žalujeta. V tragični nesreči v velenjskem rudniku so umrle tri osebe. Delo v rudniku je nevarno, delovne nesreče se dogajajo, ni naključje, da se rudarji že od nekdaj pozdravljajo s Srečno! Ob vsaki nesreči se pojavi vprašanje, ali in kako bi jo bilo mogoče preprečiti. Je kljub bolečini ob izgubi življenj upravičeno kazati s prstom na morebitne krivce?