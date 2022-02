Slovenski istospolni par pričakuje otroka #video

Katka in Katja Bogataj sta istospolno usmerjen par, ki pričakuje otroka s pomočjo donatorja iz Avstrije. V začetku intervjuja je Katja najprej pojasnila, zakaj jima je bilo pri zanositvi nelagodno prositi za pomoč prijatelje: "Midve sva si vedno želeli, da donator ne bi bil znan, da si ne bi kdaj ta donator v življenju premislil in bi želel imeti stike z otrokom. Midve si res že od samega začetka želiva, da bo ta otrok najin in da ga bova vzgajali sami. Midve sva dve mamici, in tu ni druge opcije."

Nato sta spregovorili o morebitnem strahu, kako otroka poslati v svet, da se ne bi zlomil. "Mislim, da v vsakem primeru, tudi če bi jaz imela moža, bi me skrbelo za otroka. Ker je vedno prisotna skrb o tem, ali se bo znal postaviti zase in odločno reči ne, si bo znal poiskati prijatelje med iskrenimi in dobrimi ljudmi. To, da sva midve mamici, je zato res najmanjša težava," je dejala Katja Bogataj. Dodala je še: "Glede na to, kako trdni sva, bo tudi otrok vzgajan v to vero in z močjo do življenja."

Katka jo je nato dopolnila: "Za magistrsko delo sem intervjuvala mavrične družine v Sloveniji, torej njihov potek v šolah in vrtcih. Moj namen je bil, da 'pridem' do stigmatizacije, do drugačne obravnave, in ugotovila sem, da nobena od družin ni stigmatizirana, in to na noben način. Če ti otroku razložiš, da ima lahko dve mamici in tudi če je potem v razredu z drugimi otroki, ki vidijo, da je to nekaj normalnega, potem ne sprašujejo tega. V bistvu so bile izkušnje mavričnih družin iz šol in vrtcev zelo dobre. S tega stališča me ne skrbi. Zdi se mi, da je v okolju toliko drugih stvari, kot so denimo družbena omrežja. Ljudje so anksiozni, depresivni zato, ker ne spadajo v družbo, ker mogoče njihova predstava ne ustreza standardom. Na otroka bo delovalo veliko drugih vplivov, zato se mi zdi, da bova veliko več pozornosti namenili temu, da bo otrok pripravljen in se bo znal braniti, ker ima dve mamici. Glede na to se mi zdi, da bo otrok imel več težav na drugih področjih."

Mladi par prihaja iz različnih okolij in je bil deležen povsem drugačne vzgoje kot je ta, ki jo načrtuje. V nadaljevanju sta Katja in Katka spregovorili še o razlikah v vzgoji.

"V najini vzgoji se pojavljajo razlike, tako kot se med štajersko in gorenjsko regijo. Kar je nekaj povsem drugega. In tudi za najine vrednote in norme, ki se jih drživa, se je do zdaj izkazalo, da so zelo različne." Ob tem jo je Katka dopolnila: "Katja ima izredno rada spremembe, sama pa jih zavračam. Otrokovo življenje bi imela ves čas isto postavljeno, medtem ko bi Katja tega vsak mesec spreminjala. In meni to 'dvigne živce'. Razlike med nama se občutijo tudi pri vsakodnevnih stvareh, kot na primer, da je pri njih zobna miška prinesla darilo le za prvi zobek, pri nas pa za vsakega."

"Mislim pa, da dokler otrok ne bo prisoten in spremenil družinske dinamike, ne bova vedeli, kakšne so najine razlike v vzgoji. Se pa že zdaj veliko pogovarjava, kaj si želiva za otročka in česa naju je strah. O tem poskušava biti čim bolj iskreni druga z drugo," je še dodala Katka Bogataj.

Katja je nato spregovorila še o tem, zakaj sta se odločili javno izpostaviti in razkriti njuno nosečnost: "V prvi vrsti zato, da bi pomagali drugim, da bi spreminjali svet, da bi najinim otrokom bilo enkrat lažje." Katka je še dodala: "Mama me pogosto vpraša, zakaj se mi je treba izpostavljati. Pa ne negativno, ampak se zame tudi malo boji. Jaz pa ji vedno odvrnem, da s tem ustvarjam boljši svet za otroke. Tukaj poudarjam, da vsakemu istospolnemu paru ni treba zagovarjati tega. Vsak je posameznik, vsak naj to 'pelje' tako, kot je psihično sposoben. In če midve lahko uravnavava medijsko izpostavljenost, zakaj ne bi stopile v to in naredile neke spremembe?"

Katka je nato priznala, da je Katja čudovita nosečnica. "Ona je človek, ki ne mara dotikov, jaz jih pa obožujem. Med nosečnostjo sem v dilemi in sploh ne vem, kaj naj naredim. Trudim se biti čim boljša podpora Katji." Ob zaključku pogovora pa je še priznala: "Včasih kar pozabim, da želi vse postoriti sama. Drugače pa imam občutek, da lepo skrbiva druga za drugo."

