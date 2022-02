Strokovnjakinja iz šova Poroka na prvi pogled: Pestro bo! #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z Evo Ostrouška, spletno vplivnico, kulturologinjo in eno od treh strokovnjakov, ki so sodelovali pri oblikovanju parov v šovu Poroka na prvi pogled, katerega prvi del si boste lahko na Planetu ogledali že danes ob 20.45.

V začetku intervjuja je novinarka najprej izpostavila Evino sodelovanje v šovu Poroka na prvi pogled, ki na Planet prihaja danes ob 20.45, v katerem je ena od strokovnjakov, ki so pomagali pri oblikovanju in spremljanju zakonskih parov. Eva Ostrouška je naprej razkrila, kaj je bilo pri tem najtežje: "Najti nek zunanji vidik. Mi smo se poglobili v njihove želje in kakšno življenje imajo. Še vedno pa je ostalo vprašanje, ali si bodo všeč na prvi pogled. To smo vsi čakali."

Eva Ostrouška je nato priznala, da jo v zasebnem življenju lahko marsikaj nasmeji in da si velikokrat reče, da se ne sme smejati tako naglas. V šovu Poroka na prvi pogled bo sicer izpadla precej resna, sicer pa poudarja, da je zelo živahna, sproščena in družabna. Eva ima veliko sledilcev tudi na družbenem omrežju Instagram. Tam je zelo humoristična in drzna, saj ji ni nerodno javno govoriti o intimnosti: "Od nekdaj so me zanimale tabu teme in zgodbe, kar sem tudi študirala. Na Instagramu sem bila sprva humoristična in se izogibala teh tem, kajti z odprtjem tabu teme ljudje nate gledajo drugače. Z rojstvom hčerk pa sem spoznala, da moramo govoriti o spolnosti in se znati s tem pravilno spopadati ter svoja čustva ubesediti. Zato sem se odločila, da grem v to."

Eva se je tudi izobraževala o tem, kaj bi pari lahko imeli doma za večje užitke v spalnici. Kot študentka pa je delala tudi v eni od poslovalnic erotičnih trgovin. Nato je razkrila, kaj o tem meni sama: "Na prvem mestu je še vedno dotik. Temelje spolnosti moramo graditi na osebnem odnosu. Če je ta dober, imamo potem tudi prostor, da partnerju dovolj zaupamo, da se lahko podamo v druge stvari. Če si pa samski in si želiš dodatne poživitve, pa jaz pravim, da vibrator spada v vsako spalnico." Priznala je, da ga ima tudi sama in da ji je prvega prinesel Miklavž oziroma šef erotične trgovine, v kateri je delala. "Tistega sem že vrgla proč," je še razkrila vplivnica.

Glede šova Poroka na prvi pogled je razkrila, da so nekateri kandidati v njem odprti za takšne debate in aktivnosti. "Težko je posploševati o intimnem življenju ljudi na splošno, kar boste v šovu lahko lepo videli. Nekateri so bili hitri, nekateri so počakali, nekateri pa so intimo spoznavali skupaj. Zanimivo b o gledati doživljanje vsakega para."

Eva Ostrouška je nato razkrila še, kakšne so prednosti srečanja izbranca neposredno pred oltarjem: "Dandanes nimamo prostora za izbirčnost. Po drugi strani pa na tak način odgovornost predamo nekomu drugemu. Na ta način se počutimo, kot da nam je malo lažje in tudi z večjim zaupanjem, ker nam je nekdo izbral pravega kandidata glede na osebni profil." Vplivnica je nato dodala: "Nekateri so bili malo bolj pomirjeni, čeprav so živci delali na poročni dan pri vseh."

V zaključnem delu je novinarka Evo povprašala še o sočnih podrobnostih iz šova, ki jih lahko razkrije. Eva je odgovorila: "Spori so bili prisotni, nekatere so pogledovale k drugim ženinom. Pestro bo, komaj čakam."

