Jasna Kuljaj: Za ljubezen do pusta ni nikoli prepozno #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do sobote ob 7.00, sta gostovala voditeljica oddaje Pri Črnem Petru in soscenarist Sašo Đukić. Napovedala sta, kaj lahko pričakujemo v novi sezoni oddaje, ki jo boste na Planetu lahko spremljali vsako soboto ob 19.45.

V Jutru na Planetu smo tokrat gostili voditeljico in soscenarista zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru, ki se z novo sezono na Planet vrača že v sboto ob 19.45. Prva epizoda bo času primerno seveda pustno obarvana.

Novinar Sašo Đukić je nato razkril, da je pust zanj eno najbolj groznih obdobij: "Čez vse leto se oblačim v kostume in za pusta si rečem, da bo takrat sledil predah. Ampak tega predaha v gostilni Pri Črnem Petru ne bo, ker bo oddaja izredno pustno obarvana in vsi bomo našemljeni. Tudi glasbeniki." Jasna je nato zopet delila prigodo, ponovno s Ptuja, kjer je ugotovila, da tudi sama ne bo prišla daleč, če se ne bo našemila. "Od takrat naprej sem se začela maskirati in tudi letos se bom. Ljubezen do pusta sem odkrila malce pozno, ampak sem jo. Nikoli ni prepozno," je še dejala.

Voditeljica je nato razkrila, da se bo v jutrišnji oddaji našemila v staro babico, pri čemer jo je navdihnila tudi soseda, od katere si je izposodila glas. Oddaja Pri Črnem Petru pa bo v nadaljevanju sezone zaznamovana tudi z iskanjem novega sovoditelja. "To nam bo jutri predočil vedeževalec Blaž, ki bo napovedal, da v gostilni potrebujemo tudi moško roko," nam je nato zaupal Sašo.

Jasna nam je nato zaupala, kakšnega sovoditelja oziroma sovoditeljico si želi: "Takšnega, kot je Franko Bajc." In prvi kandidat bo prav on! Jasna ni mogla skriti svojega navdušenja nad zmagovalcem Exatlona: "To, da je simpatičen, je milo rečeno. On res vse ženske pusti odprtih ust." Sašo pa jo je hitro dopolnil, da to velja tudi za marsikaterega moškega.

V nadaljevanju intervjuja je Sašo spregovoril še o svoji vlogi soscenarista oddaje Pri Črnem Petru: "Skupaj z Jasno in Jožetom poskrbimo, da stvar stoji in da je zabavna. Jaz morda nekoliko bolj poskrbim za humorni del." V oddaji obenem upodablja tudi lik Regona, novinarja, za katerega je dejal: "Vedno se pojavi, kjer ga najmanj pričakuješ. Kakor to velja za pravega novinarja." Sta pa gosta izdala, da se bo novinar v oddaji pojavil samo še jutri, ker v oddaji uvajajo novost.

Scenarista sta priznala, da pri držanju taktirke v oddaji skupaj z Jožetom Potrebuješem vsi igrajo enako vlogo in delujejo skupaj. Jasna pa je nato razkrila, zakaj so sestanki z Jožetom običajno nemogoči: "Ker ga nekdo vsaki dve sekundi kliče oziroma potrebuje."

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri na Planetu. Nova sezona zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru pa prihaja na Planet že jutri ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.