Nekdanji Exatlonovec razkril, kakšna je njegova idealna izbranka #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do sobote ob 7. uri, smo se pogovarjali s psihologom Timotejem Strnadom, ki bo imel pomembno vlogo pri iskanju ljubezni kandidatov v novem resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled. Prvo epizodo si boste lahko ogledali že v ponedeljek 28. februarja, ob 20.45. Kje pa so svojo ljubezen spoznale slovenske znane osebe in kakšen je njihov idealni partner?

Prvi je svoje misli delil Jan Čampa, nekdanji tekmovalec šova Exatlon. S svojo izbranko se je spoznal leta 2008 preko spletne strani, od takrat pa sta si zvesta. "Eden drugega podpirava. Jaz brez nje ne bi mogel, tako kot ona ne brez mene," je razkril, dodal pa še, da je spoznal res magično dekle. Jan je sicer priznal, da je potreboval kar pol leta spoznavanja, da se je prepričal, da je zanj prava.

"Poznam jo že zelo dolgo, ampak se potem nekaj časa nisva videla, naposled pa sva se zopet srečala v Ljubljani na Tromostovju," je razkril nekdanji alpski smučar Jure Košir, priznal pa tudi, da sam ne verjame najbolj v ljubezen na prvi pogled. "Mislim, da ni človeka, ki bi že ob prvem snidenju vedel, da je to to," je še pojasnil. "Sem pa kar hitro vedel," je iskreno priznal. Svojo idealno partnerko je alpski smučar opisal kot razumevajočo, tako, ki si z njim deli navdušenje nad podobnimi rečmi, pravi tudi, da mora biti odnos z njo vseskozi vznemirljiv.

Nekdanji tekmovalec šova Exatlon Igor Mikič - Mišica pa svojo idealno izbranko opisuje kot prijazno po srcu. "Všeč mi je tudi, da so pametne, da imajo kakšno fakulteto zaključeno, da se tako lahko od nje kaj naučim. Jaz namreč želim biti v družbi kot goba, ki samo srka informacije," je še dejal Mikić. Vizualno so mu najlepše plavolaske z modrimi očmi, majhnim nosom in z lepimi oblinami.

Vplivnica Eva Vihtelič je svojo ljubezen spoznala že v srednji šoli. "Šla sva na zmenek in to je bilo to," nam je zaupala. Pri partnerju ji je izredno pomembna njegova zvestoba in da mu lahko zaupa. "To mi je eden najpomembnejših dejavnikov. Pa tudi, da uživaš v njegovi družbi," je še razkrila.

Nekdanja Exatlonovka Aleksandra Podgoršek nam je priznala, da na izbrancu najprej opazi nasmeh in oči. "Za naprej pa je pomemben tudi karakter," je še dodala. Ta mora biti zabaven, ujeti pa se mora tudi z njeno energijo. "Jaz sem namreč otrok po srcu, zato mi veliko pomeni, da je tudi moj izbranec sproščen, vedno za akcijo in morebiti tudi za kaj ušpičiti," je navihano zaključila.

Prvi del resničnostnega šova Poroka na prvi pogled pa si lahko ogledate že v ponedeljek, 28. 2. 2022, ob 20.45.

