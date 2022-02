Ob tem so se tudi Chorchypu in Franku Bajcu orosile oči #video

Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp sta v dobrodelnem Milijonarju priigrala tisoč evrov za ustanovo, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Cirius Vipava, v oddaji Jutro na Planetu pa smo lahko videli, kako sta donacijo predala in ob tem doživela prijetno presenečenje.

"Veva, da dobro delajo in da se stanovalci tukaj počutijo dobro, in zato se nama je zdelo, da bi bila lepa poteza, če bi pomagala," je izbor dobrodelne ustanove, ki sta se ji odločila pomagati, razložil zmagovalec Exatlona. Chorchyp pa je dodal, da sta bila pripravljena darovati tudi iz lastnega žepa, če se v Milijonarju po njunem mnenju ne bi dovolj dobro odrezala, saj sta bila odločena pomagati po svojih najboljših močeh.

"Jaz se bom v imenu vseh naših učencev zelo lepo zahvalil za to res lepo gesto, ker z njo lahko učencem damo še nekaj več," pa je ob prejemu donacije povedal ravnatelj centra CIRIUS Vipava Lojze Adamič, ki je nato še razložil, da center deluje že 50 let in da je pri njih trenutno skoraj 150 učencev.

Varovanci so bili obiska obeh exatlonovcev izredno veseli in so jima ob tem pripravili tudi manjše presenečenje. Zanju so imeli posebno sporočilo, nato pa so jima pokazali še plesno točko, pri kateri sta se jim nato pridružila še sama. Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp sta priznala, da nista pričakovala, da jima bodo varovanci pripravili takšen sprejem, in zato sta bila ob tem tudi nekoliko ganjena.

"Lepo presenečenje, da so se na to pripravili in se potrudili. To nama res veliko pomeni. Zdaj smo še bolj prepričani, da je šel denar v prave roke," je ob koncu povedal Franko. Več v zgornjem videoposnetku.

