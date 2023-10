Slovenska pevka pokazala svojega novega izbranca #foto

Saša Lešnjek in njen novi partner, ki ga je javnosti predstavila že na letošnjem tekmovanju Melodije morja in sonca, se poznata že več let. Revija Lady je junija namreč poročala, da sta bila sošolca že v srednji šoli, kasneje pa še na ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet, kjer je Lešnjekova študirala jazz petje, Poljanec pa tolkala.

Saša Lešnjek in njen novi izbranec Luka Poljanec na Salomejinem stand-up kabaretu. Foto: Mediaspeed

Decembra lani se je ločila od Volaska

Štiriindvajsetletna Lešnjekova je bila pred tem od leta 2020 poročena z glasbenikom Alexom Volaskom, s katerim sta se ločila decembra lani. Tudi Volasko je že pokazal svojo novo izbranko Laro Peterlin in fotografijo z njo delil na svojih družbenih omrežjih. Takrat je zapisal, da "se najlepše stvari zgodijo takrat, ko to najmanj pričakuješ" in dodal emotikon srca. Za revijo Lady pa je povedal, da jima je z novo izbranko lepo ter da se odkrivata in se imata rada. "Ampak človek nikoli noče prekmalu preveč razkriti. Več bova povedala, ko bo čas za to," je še dodal.

Alex Volasko in Lara Peterlin na premieri mladinskega filma Šepet metulja. Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: