Urška Klakočar Zupančič se ločuje

Da je Urška Klakočar Zupančič poročena, je sama povedala že večkrat. Kljub temu se je v javnosti vedno pojavljala sama. Zdaj je za revijo Lady razkrila, da se z možem, s katerim imata desetletna dvojčka Filipa in Davida, ločujeta.

Med njima je bilo nekaj časa napeto

"Nekaj časa je bilo med nama malce napeto, a sva v imenu dobrih starih časov, ki so bili neponovljivo lepi in katerih plod sta tudi dva čudovita otroka, znala vsak malo popustiti in je šlo. Zdaj lahko trdim, da imava prijateljski odnos in da dvojčka zaradi najinega razhoda nista preveč trpela. Sploh ker njun oče, ki se, mimogrede, nikoli ni želel pojavljati v javnosti, in to njegovo željo sem vedno spoštovala, živi povsem blizu nas in se tako lahko vidijo kadarkoli," je povedala za omenjeno revijo.

Dodala je, da bo ločitveni postopek najverjetneje končan že letos.

Sanjam o princu na belem konju se ne bo odpovedala

Predsednica državnega zbora bo sicer kmalu izdala novo knjigo z naslovom Sibilina sodba, ki bo zgodovinski roman. "Samo še pikico pritisnem, pa bo," je povedala o izidu knjige in dodala: "Prihodnje leto bo pa že čas, da se posvetim predvsem sebi in svojim čustvom, kajne?"

Sklenila je, da se kljub položaju, ki ga zaseda, sanjam o princu na belem konju ni in nikoli ne bo odpovedala.

