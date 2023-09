Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DZ bo danes začel prvo redno sejo po počitnicah. Kot je v navadi, bodo prvi dan zasedanja v ospredju vprašanja poslancev premierju Robertu Golobu in ministrom. Poslance med drugim zanimajo ukrepi vlade in pomoč prebivalcem po avgustovskih ujmah, pa tudi ukrepi ob povečanem številu nezakonitih migracij in sodniške plače.