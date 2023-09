Premier Golob za vzpostavitev direktne letalske povezave med Doho in Ljubljano

Golob in katarski minister sta se zavzela za nadgradnjo dvostranskih odnosov, predvsem na področju povečanja investicij in zdravstva. Predsednik vlade se je ob tem zavzel tudi za vzpostavitev direktne letalske povezave med državama.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je sprejel katarskega ministra za verske zadeve Al Ghanima in muftija Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzeta Porića.



Govorili so o možnostih nadgradnje sodelovanja med 🇸🇮 in 🇶🇦 predvsem na področjih gospodarstva in zdravstva.