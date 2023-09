Golobovemu svetovalcu poziv za prestajanje zaporne kazni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miloš Milović, neformalni svetovalec predsednika vlade Roberta Goloba in drugih znanih politikov, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi vpletenosti v fiktivni posel, je prejel poziv na prestajanje eno leto in pol dolge zaporne kazni, poroča časnik Dnevnik. Kazni mu ne bo treba odslužiti v zaporu, če bo sodišče ugodilo njegovi prošnji za alternativno prestajanje kazni.

Da so poziv izdali, so Dnevniku potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Milović je bil spomladi pravnomočno obsojen na leto in pol zapora ter denarno kazen 15 tisoč evrov zaradi pomoči pri zlorabi položaja, ki se je nanašala na 390 tisoč evrov vreden fiktivni posel SŽ – Železničarskega gradbenega podjetja.

Milović je po poročanju časnika zaprosil tako za odlog prestajanja zaporne kazni kot za alternativno prestajanje kazenske sankcije. "Obsojeni je vložil vlogo za odlog izvrševanja kazni zapora, o kateri je že bilo odločeno, odločitev pa še ni vročena. O prošnji za alternativno prestajanje kazni še ni bilo odločeno," so Dnevniku pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.