Inšpekcija: Golob in njegov neformalni svetovalec Milović nista kršila zakona

Pri svetovanju glede varnosti, ki ga je podjetnik in nekdanji policijski specialec Miloš Njegoslav Milović zagotovil predsedniku vlade Robertu Golobu in več ministrstvom nove vlade, ni bilo kršitev, so po poročanju Dnevnika sporočili z inšpektorata za notranje zadeve. Decembra lani so namreč prejeli anonimno prijavo, da Milović predsedniku vlade o varnosti svetuje brez pogodbe ali pooblastila.