Razkrito celotno poročilo šefa policije Robertu Golobu

Lindav je v daljšem zapisu s konkretnimi imeni, ki so bila v različici, poslani v javnost, anonimizirana, sklenil, da se okrnjenost neodvisnosti policije in vpliv politike na njeno delo kaže predvsem pri zahtevah po kadrovanju in razreševanju določenih oseb mimo ustaljenih pravil in brez vednosti njihovega predstojnika.

Na več sestankih je sodeloval človek, ki ni zaposlen v nobenem od organov

Posebej neodgovorno, z veliko mero nezaupanja v strokovnost in avtonomnost policije, se mu kaže okoliščina, da je na več sestankih med dvema državnima organoma, ki so bili sklicani z namenom izpolnitve uredbe vlade, s katero je bilo varovanje predsednika vlade prepuščeno Službi za varovanje predsednika vlade (SVPV), sodeloval človek, ki v nobenem od navedenih organov ni zaposlen.

Posebej neprimerno se Lindavu zdi, da ga je o izbiri vodje SVPV obvestila ta oseba, ki ni imela nobene formalne vloge v generalnem sekretariatu vlade. Kot človek in kot v. d. generalnega direktorja policije "ne morem sprejeti tudi dejstva, da bo vodja SVPV kot sredstvo pritiska name uporabljal grožnje z obveščanjem predsednika vlade".