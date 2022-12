Golob danes pričakuje pojasnilo Lindava in Bobnarjeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Robert Golob od v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava danes pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj ali na policijo, vključno z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Pojasnila o političnih pritiskih naj bi premierju Golobu danes posredovala tudi Bobnarjeva.

Predsednik vlade je prvega moža policije Lindava prosil tudi za pojasnila, ali je kdorkoli od ministrov, državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev, vključno z ministrico za notranje zadeve, želel pridobiti informacije o konkretnih postopkih, ki jih vodi policija, oz. vplivati nanje, so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Golob in Bobnarjeva se razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije

Premier Golob se je ta dan sestal tudi z ministrico Bobnarjevo, predsednik vlade pa je po sestanku sporočil, da se z ministrico "razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije". Bobnarjeva je namreč po neuspelem predlogu za imenovanje Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom v izjavi za medije včeraj poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Na tem stališču bo vztrajala, tudi če jo bo to stalo ministrsko mesto, je napovedala.

Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je ob tem v zadnjih dneh znašla v središču vse glasnejših ugibanj, da bi uveljavitvi sprememb zakona o vladi sledile še druge menjave v Golobovi ministrski ekipi.

V koalicijskih SD in Levici so ob tem njeno delo ocenili kot strokovno in izrazili željo, da se spor čim prej razreši.