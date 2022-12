Klakočar Zupančičeva: Treba je ločevati med političnimi usmeritvami in vmešavanjem v policijo

"Da se sprejeta politika udejanja, implementira na posameznih ministrstvih, so odgovorni ministri, kot prvi in tudi zadnji pa predsednik vlade," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič ob zaostritvi odnosov med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom poudarja, da je treba ločevati med političnimi usmeritvami in vmešavanjem v policijo. Prve so zakonske dolžnosti vlade, ministri so jih dolžni udejanjati, politično vmešavanje pa je nedopustno, je dejala.

Podpredsednica največje vladne stranke in predsednica DZ je v današnji izjavi za medije izpostavila, da je po zakonu o vladi vsak minister dolžan voditi in organizirati delo ministrstva, ki ga vodi skladno s sprejeto politiko. To je pa po njenih besedah politika, ki so ji volivci večinsko podelili na volitvah.

Politično vmešavanje vlade v delo ministrstva ali organa v njegovi sestavi, kot je v primeru ministrstva za notranje zadeve, policije, pa je po njenih besedah "nekaj popolnoma drugega". "Politično vmešavanje ni dopustno in je lahko celo kaznivo dejanje," je še strnila prva med poslanci.

Po njenih informacijah do političnega vmešavanja ni prišlo

O sporu med Golobom in Bobnarjevo je sicer tekla beseda tudi na današnji poslanski skupini največje vladne stranke, Klakočar Zupančičeva pa je danes še zatrdila, da po njihovih informacijah do političnega vmešavanja v delo policije ali drugih državnih organov v mandatu te vlade ni prišlo. Po njenih besedah bodo zdaj najprej počakali na poročilo v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, o tem, ali bodo zahtevali še kakšna dodatna pojasnila notranje ministrice, pa se bodo v poslanski skupini še pogovorili.

Na nadaljnja novinarska vprašanja pa podpredsednica Gibanja Svoboda ni odgovarjala.

Golob od Lindava pričakuje pojasnila

Notranja ministrica Bobnarjeva se je sicer znašla v središču vse glasnejših ugibanj, da bi ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi prišlo še do drugih menjav v Golobovi ministrski ekipi. Bobnarjeva na vladi ni uspela ravno s predlogom za imenovanje Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Po vnovičnem imenovanju Lindava kot v. d. generalnega direktorja je ministrica v izjavi za medije pretekli petek poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Pri tem stališču pa bo vztrajala, četudi jo bo to stalo ministrsko mesto, je napovedala.

Predsednik vlade Robert Golob je po sestanku z Bobnarjevo sporočil, da se "razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije". Od v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava do srede pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj ali na policijo, vključno z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade.