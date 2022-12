Golob: Z ministrico za notranje zadeve imava v marsičem različne poglede

V Forumu za demokracijo medtem opozarjajo, da bi bila menjava ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar neutemeljena in nevarna. Dogajanje ob neimenovanju Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije razumejo, kakor da predsednik vlade Robert Golob po nekaj mesecih mandata in prestani interpelaciji izreka svojevrstno nezaupnico Bobnarjevi.

Člani Foruma za demokracijo in drugi podpisniki so v izjavi za javnost zapisali, da "z veliko osuplostjo" spremljajo dogajanje. Ob tem premierja Goloba pozivajo k nevmešavanju v delo policije.

Vedno močnejše govorice, da bi rad Golob zamenjal Bobnarjevo

V zadnjih dneh so sicer vse glasnejša postala ugibanja, ali bi lahko ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi prišlo še do drugih menjav v ministrski ekipi premierja Roberta Goloba. V središču teh se je znašla ministrica Bobnar, ki na vladi ni uspela s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom.

V Forumu za demokracijo so ob tem zapisali, da se je težko znebiti vtisa, da želi premier ob zavračanju imenovanja Lindava na mesto generalnega direktorja policije disciplinirati ministrico, vedno močnejše pa so tudi govorice, da bi jo rad zamenjal. "Razloga ne poznamo, beremo zgolj o ugibanjih in tem, da naj bi bil Lindav neprimeren, ker ni dovolj 'počistil' s kadri prejšnje Janševe garniture, tako se je pred kamerami izrazil sam," so zapisali.

Politični uspeh Golobove vlade kot posledica civilnodružbenega vrenja

"Takšno navodilo zveni silno nenavadno in predstavlja obliko politične intervencije v strokovno delovanje ministrstva in policije, pri čemer omenjena nezaupnica kaže na nevaren vzorec, ki mu je sledila prejšnja avtoritarna Janševa vlada," opozarjajo.

Politični uspeh Golobove vlade je po njihovi oceni v večji meri posledica civilnodružbenega vrenja zoper nedemokratični režim, ki ga je želel vpeljati predsednik SDS in ga v neki meri tudi je, so ocenili. "Trenutno pa se zdi, da bi nekdo rad s civilno družbo instrumentalizirano manipuliral in se ob tem sklicuje na 'revanšistične' potrebe," so zapisali.

Menijo, da zadrževanje imenovanja generalnega direktorja policije spominja na Janševo zavlačevanje z imenovanjem t. i. evropskih tožilcev iz Slovenije.

Oglasili so se tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije

Prizadevanje za strokovno in zakonito delo ministrstva za notranje zadeve in policije podpirajo tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije. V nedavni izjavi za javnost so zapisali, da nasprotujejo vsakemu političnemu vmešavanju v delo represivnih organov, saj to predstavlja grožnjo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavini prava.

Delo: Bobnarjevo bi lahko nasledil Boštjan Šefic



Kot poroča Delo, naj bi želela Bobnarjevo po oceni virov oslabiti struja znotraj Gibanja Svoboda, katere del je Damir Črnčec, nekdanji obveščevalec, zdaj pa državni sekretar na ministrstvu za obrambo. Razlogov za majanje položaja ministrice naj bi bilo več, med njimi pa je tudi njena izbira kandidata za generalnega direktorja policije, ki naj se ne bi skladala z načrti Črnčeca. Dnevnik še dodaja, da naj bi imel pri tem vedno večji vpliv tudi neformalni svetovalec na ministrstvu za obrambo Miloš Njegoslav Milović.



Večer poroča, da je slišati tudi kritike, da se v povezavi s policijo ponavlja zgodba prejšnjih levosredinskih vlad, ki je po zamenjavah v vrhu represivnega aparata zapadla v cono udobja. V ozadju je tako vse več pritiskov na ministrico, da je treba pospešiti ugotavljanje odgovornosti posameznikov za izvrševanje nezakonitih ukrepov v času Janševe vlade. Vpliv v policiji naj bi še vedno ohranjali uradniki blizu prejšnjega generalnega direktorja policije Antona Olaja.



Med imeni, ki bi lahko zasedli položaj ministrice za obrambo Tatjane Bobnar se omenja Boštjana Šefica, ki je bil v preteklosti državni sekretar na notranjem ministrstvu in se mu bo s koncem mandata Boruta Pahorja iztekla zaposlitev v predsednikovem uradu.