Policija po več kot letu in pol od ovadbe Urbanijo povabila na zaslišanje

Po več kot letu in pol je nekdanji šef Ukoma, zdaj direktor Televizije Slovenija, Uroš Urbanija prejel vabilo policije na zaslišanje zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z neplačevanjem nadomestila za opravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) v obdobju Janševe vlade pod vodstvom Uroša Urbanije skoraj leto dni ni izplačeval nadomestila STA za opravljanje javne službe. Spomnimo, da je Ukom konec leta 2020 prekinil financiranje STA, saj da ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do Ukoma, medtem ko so na STA trdili, da svoje obveznosti - tako pogodbene kot v skladu z zakonom o STA - izpolnjujejo v celoti.

DZ je decembra 2020 sprejel sedmi protikoronski zakon, po katerem bi moral Ukom izplačati vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe, določil je, da se ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba z STA, financira opravljanje javne službe na podlagi sprejetega poslovnega načrta STA. Ukom k sklenitvi pogodbe za financiranje STA za leto 2021 ni pristopil, STA pa je več kot 300 dni delovala brez vladnega plačila za javno službo, čeprav sta vladi to nalagala dva zakona - tako zakon o STA kot tudi omenjeni sedmi protikoronski zakon.

Zdaj, po več kot letu in pol, je policija na podlagi kazenske ovadbe, ki jo je Pravna mreža za varstvo demokracije maja lani vložila na ljubljansko okrožno tožilstvo, začela preiskavo in Urbanijo povabila na zaslišanje.

Urbanija osumljen kaznivega dejanja zlorabe položaja

Vabilo policije je aktualni direktor TV Slovenija objavil na Twitterju. Iz njega izhaja, da je Urbanija osumljen kaznivega dejanja zlorabe položaja. Na podlagi ovadbe je policija v preiskavi ugotovila, da je kot direktor Ukoma zavrnil več zahtevkov STA za izplačilo za opravljanje javne službe.

"Bizarno jih očitno zanima, zakaj sem izpolnjeval pogodbene obveznosti, ki jih je imela STA do Ukoma," je na Twitterju zapisal Urbanija. Po njegovem mnenju gre za način zastraševanja po referendumu.

Se pa zdi, da jih ne zanima, zakaj Veselinović več let ni izpolnjeval pogodbe in zahtev, ki mu jih nalaga zakon o STA. Ampak kakorkoli - če mislijo na tak način zastraševati po referendumu, se krepko motijo. Ker so stvari preveč bizarne. 2/2 pic.twitter.com/U0qt0lDp5K — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) December 5, 2022

Zaradi prekinitve financiranja STA je dogajanje v slovenskem medijskem prostoru pod drobnogled vzela tudi Evropska komisija in začela pripravo nove evropske medijske zakonodaje.