Direktor TV Slovenija podpihuje širjenje govoric o svojem novinarju, resničnost navedb pa ga ne zanima

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija je ogorčen nad dejanjem odgovornega urednika Siol.net Mihaela Šuštaršiča, ki je umaknil dostop javnosti dvema člankoma in ju arhiviral. Šuštaršič se je za to odločil, ker je avtor v obeh prispevkih na podlagi nepreverjenih informacij razkrival domnevno spolno usmerjenost enega od novinarjev TV Slovenija, pri tem pa javni interes utemeljeval s potencialnim "konfliktom interesov" tega novinarja. Urbanija meni, da je bila s tem storjena "cenzura", a ne odgovarja na vprašanja, ali je obtožbe glede konflikta interesov novinarjev raziskal in ga po potrebi zaščitil pred morda neupravičenimi napadi.

Urbanija je v torkovi oddaji RTV Slovenija danes in jutri povedal, da je novi odgovorni urednik portala Siol.net "začel cenzurirati stvari" in da to počne "po navodilu vlade".

Kako bizaren odgovorni urednik moraš biti, da se v zgodovino zapišeš kot cenzor, in to celo za nazaj. Ampak Miha Šustaršič je slika medijev pod #svobodo, nekaj takega kot se je dogajalo leta 1945. Zato obvezno #proti. https://t.co/1ATtCx5ayQ — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) November 25, 2022

Zadevo je komentiral tudi v najmanj dveh tvitih, tako da se je zagotovo seznanil tudi z vsebino obeh člankov, ki se jih je Šuštaršič odločil arhivirati. Obregnil se ni v vsebino člankov, kjer avtor – prejšnji odgovorni urednik portala Siol.net Peter Jančič – piše o domnevni spolni usmeritvi znanega in izpostavljenega novinarja na TV Slovenija in da bi bil zaradi partnerstva z osebo, zaposleno na visokem položaju v enem od ministrstev, v potencialnem konfliktu interesov. Imena novinarja namenoma ne razkrivamo, da dodatno ne krepimo njegove travme.

Se mi zdi, da @SustarsicM ne bo več objavil nobenega članka, če mu vladajoča klika tega ne bo potrdila ali sploh odgovorila. Ker če ti nekdo, ki ga bremeni konflikt interesov, ne odgovori, potem tega ne objaviš. To je novinarstvo pod svobodo. Si želimo takšno @RTV_Slovenija? https://t.co/cLY6LigzMN — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) November 26, 2022

Jančič je sicer preverjal informacije, ali sta novinar in omenjeni javni uslužbenec "več kot le prijatelja", a ni dobil potrditve, temveč pojasnila, da poizveduje po občutljivih osebnih podatkih. Kljub temu je zapisal, da "če se pokaže, da je bilo med njima več kot le prijateljstvo, to predstavlja konflikt interesov, ko bi medijski delavec (in medij) moral(a) razkriti povezavo javnosti ali pa se novinar iz poročanja ali sicer novinarskega dela v tej zadevi izločiti". Podobno je nato zapisal še v kolumni, ki jo je Šuštaršič prav tako umaknil iz javne objave.



Novi odgovorni urednik Siola je javno pojasnil, da se je za arhiviranje spornih člankov "odločil predvsem iz razloga, ker gre za primer sramotenja oseb na podlagi osebnih okoliščin (spolne usmeritve) in predvsem na podlagi povsem nepreverjenih informacij, pri tem, da javni interes za objavo teh informacij ni bil dokazan (oz. je bil zelo zelo nizek)". Jančič namreč ni nikjer navedel, kje bi bil omenjeni novinar že lahko v konfliktu interesov, in je napisal, da bo omenjeni javni uslužbenec položaj nastopil šele teden dni po objavi članka.



Jančič sicer objavo omenjenih informacij utemeljuje, da je šlo za članek, kritičen do vlade pod vodstvom premierja Roberta Goloba in njegovih domnevnih povezav z določenimi novinarji. "A povezave omenjenega novinarja TV Slovenija s tovrstnimi zarotami so tako zelo posredne, da je povsem jasno, da je bil namen objave omenjene informacije zgolj v razkrivanju domnevne spolne usmerjenosti novinarju in njegovemu javnemu sramotenju," pojasnjuje Mihael Šuštaršič.

Urbanija bi moral novinarja zaščititi pred neupravičenimi obtožbami

Direktorja TV Slovenija smo vprašali, kako se je odzval na vsebino zapisov v omenjenih člankih, češ da naj bi bil eden od novinarjev na TV Slovenija v konfliktu interesov. Kot direktor bi to moral raziskati in novinarja zaščititi pred neupravičenimi obtožbami ali pa pač ukrepati in nadaljnji konflikt interesov preprečiti.

Urbanija nam je v odgovoru pojasnil, da je presenečen in da ne razume, da povezujemo spolno usmerjenost s konfliktom interesov. "Res pa tudi težko razumem, da se odgovorni urednik odloči za brisanje člankov, ki niso nastali pred njim. In kot sem opozoril, bi bilo skrajno totalitarno, da bi vodstvo RTV brisalo oddaje, ki so nastale pred njihovim imenovanjem. To so vse stvari, ki ne sodijo v demokratični medijski prostor," je pojasnil.

"Verjetno so vam poznani novinarski standardi. Vsak novinar je dolžan sam razkriti morebitni konflikt interesov. Novinar nacionalne televizije pa še posebej. V primeru suma konflikta interesov in legitimnega novinarskega vprašanja, ali obstaja pri posamezniku konflikt interesov, je na strani novinarja, da deluje kar se da transparentno. Interes novinarja bi namreč moral biti, da v javnosti ohrani največjo mero verodostojnosti in zaupanja, ki je v tem poklicu tista osnova, s katero nastopa pred javnostjo," je v odgovoru zaključil Urbanija.

Novinar vprašanj sploh ni prejel

Je pa zato omenjeni novinar TV Slovenija za Siol.net pojasnil, da "do njega to vprašanje sploh ni prišlo", torej da Jančič nanj ni naslovil nobenih vprašanj pred objavo trditev, ampak je bil o njegovih poizvedbah obveščen zelo posredno, prek službe za stike z javnostmi. Pojasnil je, da proti njemu ni uveden noben postopek, ne disciplinski ne delovnopravni. "Z Urbanijo praktično nisem spregovoril dveh besed," nam je povedal.

Dodal je, da je sicer po objavi omenjenih člankov Jančiča razmišljal o vložitvi tožbe zaradi obrekovanja, a se je potem odločil drugače, ker si ne želi teh zadev razčiščevati v javnosti, ampak si želi mir.

Povedal je še, da je sprožil postopek ugotavljanja mobinga, a mu je pooblaščenka RTV za mobing zaenkrat svetovala, naj si "naslednjega pol leta piše dnevnik", ker je mobing dolgotrajen proces.

Novinarka je nadlegovanje urednika prijavila policiji

Novinarji TV Slovenija, združeni v koordinaciji novinarskih sindikatov zavoda, poročajo o posegih vodstva v informativni program, o slabih odnosih ter razmerah, ki so se po njihovih navedbah po nedeljskem referendumu še poslabšale. "Namesto priznanja poraza – nove grožnje novinarjem," so zapisali v ponedeljkovi objavi na družbenem omrežju Facebok v profilu Tukajsmo.

Že pred tem so poročali o nadlegovanju urednika, ki ga je novinarka in voditeljica dnevno-informativne oddaje, tudi prijavila policiji. Zapisali so, da se "deprofesionalizacija, nevzdržni odnosi v Informativnem programu Televizije Slovenija le še poglabljajo, vodstvo pa omahuje pri zaščiti kolegov."