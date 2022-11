RTV: Še naprej bomo delovali v najširšem interesu javnosti

"Poudarjamo, da bo RTV Slovenija tudi vnaprej delovala v skladu z zakonodajo in vsemi pravno določenimi postopki ter v najširšem interesu javnosti," so po referendumski podpori zakonu o RTV Slovenija zapisali na nacionalni radioteleviziji.

"Referendum o RTV Slovenija in izražena volja volivk in volivcev sta pokazala, kako pomembno vlogo ima javni medijski servis za delovanje demokratične družbe. Poseben pomen pripisujemo opravljeni javni razpravi pred referendumsko kampanjo in med njo, kjer so imeli strokovnjaki in civilna družba priložnost soočiti mnenja, gledalci, poslušalci in bralci pa skozi vrsto oddaj o javni radioteleviziji podati svoja stališča o programskih vsebinah. Dialog, sprejemanje kritik in spoštovanje pravne države je glavno vodilo obstoja vsake javne radiotelevizije. Poudarjamo, da bo RTV Slovenija tudi vnaprej delovala v skladu z zakonodajo in vsemi pravno določenimi postopki ter v najširšem interesu javnosti," so zapisali na RTV Slovenija in dodali:

"V prihodnjih dneh bo v ospredju obravnava ključnih dokumentov za nemoteno delovanje javnega zavoda, to sta programsko-produkcijski načrt in finančni načrt za prihodnje leto, ki so jih pripravila odgovorna uredništva skupaj z vodstvom in strokovnimi službami. Sprejem teh dokumentov bo omogočil nadaljnje ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin ne glede na organizacijske spremembe, ki jih predvideva novela Zakona o RTV Slovenija, kar pomeni, da bodo naši uporabniki lahko nemoteno spremljali programske vsebine javne službe RTV Slovenija."

"Naloga javnega medija v demokratičnih družbah je podajanje točnih, nepristranskih, preverjenih in celovitih informacij. RTV Slovenija te naloge izpolnjuje skozi številne in raznolike oddaje v različnih programih," so sklenili.