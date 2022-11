Alenka Jeraj: Dobivamo politično Golobovo televizijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ljudje so odločili. Danes so s potrditvijo zakonov ljudje izglasovali višje davke, višji RTV prispevek in se vsaj za eno leto odpovedali pravicam iz trajnostne oskrbe," je po trojnem referendumu dejal poslanec SDS Branko Grims, njegova poslanska kolegica Alenka Jeraj pa je dodala, da z zakonom o RTV Slovenija dobivamo politično Golobovo televizijo.