Ministrica Ajanović Hovnik: Kampanja je pokazala, da v koaliciji "šponamo"

"Pričakujemo trikrat za. V teh treh primerih ocenjujemo, da gre za zlorabo inštituta referenduma in tudi pričakujemo, da so volivke in volivci to prepoznali," je še povedala ministrica.

V štab koalicije v lokalu Čuk v ljubljanskih Stegnah je prišla tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je dejala: "Vesela sem, da so se večinsko tako odločili. Vem, da je to še neuraden in nepopoln rezultat. Ampak kljub temu upam, da ne bom prehitro izrekla, da sem vesela, da živim v državi, kjer so se ljudje večinsko izrekli za demokracijo, za svobodo, za našo prihodnost."

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Mesec: Ljudje razumejo, kdo ruši in kdo gradi

Minister za delo Luka Mesec je glede volilne udeležbe dejal, da ta pomeni, da ljudje razumejo, da je bilo danes treba na volišča, če ne zaradi drugega, zato da predlagateljem pokažejo, "da se referenduma pač ne izplača imeti vsak teden, ker ga bodo izgubili". Referendumska kampanja je po njegovih ocenah zelo lepo pokazala izbiro, ki jo imajo volivci - "Slovenijo preteklosti, kakršno smo videli zadnji dve leti", in Slovenijo prihodnosti, upanja, optimizma, gradnje. "Mislim, da bo rezultat pokazal, da ljudje razumejo, kdo ruši in kdo gradi," je še dodal.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Fajonova: Ne pričakujem rekonstrukcije vlade

"Ne pričakujem rekonstrukcije vlade, gremo samo z zakonom o vladi naprej, in če bomo dobili to podporo, to pomeni nova ministrstva. Poznane so menjave znotraj resorjev, tudi imena ministrstev. Počakajmo na rezultat in potem bomo šli po tej poti naprej," je glede zakona o vladi, ki bo, kot vse kaže, prav tako uveljavljen, dejala predsednica SD Tanja Fajon.

Na vprašanje, ali je čas, da se predsednik SDS Janez Janša umakne v pokoj, pa je odgovorila: "Take besede nerada uporabljam. Prav je, da smo spoštljivi. Če bi gledala realno, kako dolgo človek ostane v politiki, je po eni dolgi kilometrini mogoče čas, da daš novi generaciji priložnost. Vsak pa naj presodi sam."