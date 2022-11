Nika Kovač po zaprtju volišč: O tem, kakšen je bil vložek vlade, naj odloča javnost

"Če se izrazim v športni metafori, ko bo nogometna tekma odigrana, bomo mi v Inštitutu 8. marec opravili refleksijo in se pogovorili z našimi prostovoljci. O tem, kakšen je bil vložek vlade, naj odloča javnost. Kaj bo po tem naredilo vodstvo RTV, moramo vsi podrobno opazovati in zaščititi delavce in delavke. Upam, da se bomo na koncu veselili," je po zaprtju volišč povedala Nika Kovač z Inštituta 8. marec.

"Mislim, da so ljudje v Sloveniji večkrat pokazali, da si, ne glede na našo starost, ne glede na to, kako različni smo si in kakšne poklice opravljamo, želimo skupnosti, javnega dobrega, zaščite drug drugega in neke korektne družbe ter dostojnega življenja za vse. Ta referendum je bil prav to. Spraševali smo se, ali želimo demokratične medije, ali želimo umakniti politiko iz RTV in se postaviti za izjemnimi RTV-jevkami in RTV-jevci. Mislim in upam, da smo ponovno pokazali, da smo državljani in državljanke tukaj zato, da premagamo zlo," je izpostavila Nika Kovač in dodala:

