Policija: Našli smo napadalca na Niko Kovač

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomočnik načelnice policijske postaje Ljubljana Center Irfan Beganović je na novinarski konferenci spregovoril o preiskavi dveh dogodkov z elementi fizičnega nasilja, do katerih je prišlo v zadnjem mesecu v centru Ljubljane.

Ljubljanski policisti so v zadnjem mesecu obravnavali dva fizična napada na dve javno izpostavljeni osebi v centru Ljubljane. "Prvo dejanje je bilo storjeno na Slovenski cesti proti osebi, ki je v dogodku utrpela lažje poškodbe. Fotografija osumljenca je bila objavljena v medijih in na podlagi pridobljenih podatkov smo osumljeno osebo uspešno identificirali," je pojasnil pomočnik načelnice policijske postaje Ljubljana Center Irfan Beganović. Policisti so osumljenca zaslišali, zoper njega bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje lahkih telesnih poškodb.

V drugem primeru je bilo dejanje usmerjeno proti poslancu SDS Branku Grimsu, ki je v tem dogodku prav tako utrpel lažjo telesno poškodbo. "Predkazenski postopek še poteka, obvestila se še zbirajo. Med samo preiskavo je policija zavarovala materialne dokaze, na katerih se ugotavlja prisotnost bioloških sledi. Forenzična preiskava še poteka," je pojasnil Beganović. Policisti so tudi v tem primeru v medijih objavili fotografije osumljene osebe, a po besedah Beganovića do danes še nismo prejeli informacije, ki bi jim lahko pomagala pri identifikaciji osumljene osebe. Javnost zato znova poziva, da kakršnekoli informacije v povezavi z osumljeno osebo, posredujejo policiji.

Kot je še povedal, je policija prilagodila izvajanje ukrepov spremenjenim okoliščinam s katerimi v čim večji možni meri preprečuje ravnanja posameznikov ali skupin, ki lahko vplivajo na varnost varovanega objekta in tam zaposlenih oseb.

"Povečali smo prisotnost policistov v neposredni okolici DZ, s pristojnimi v DZ pa izvajamo določene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti," je zaključil Beganović.