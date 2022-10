Fizični napad na poslanca pred parlamentom

"Doživel sem resen fizični napad na poti iz parlamenta na stopnicah v parkirišče Maxija. Neznan moški je pritekel za menoj in me silovito porinil po stopnicah. Če bi padel, bi se lahko ubil. Ko sem se lovil, da ne bi padel, me je še močno pljunil od zadaj po laseh in hrbtu," nam je povedal poslanec SDS Branko Grims, ko smo preverjali neuradno informacijo, da je prišlo do napada na poslanca pred poslopjem parlamenta.